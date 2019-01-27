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Связались нити судеб

28.01.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Интерес к истории своего рода, своей семьи, желание восстановить утраченные по каким-то причинам родственные связи становятся в последнее время очень заметными. Статьи под условным названием «Ищу тебя» время от времени появляются и в нашей районной газете. Эти поиски не всегда заканчиваются положительно, особенно если тот, кто ищет, знает совсем мало о своих родственниках или предках, но иногда бывает достаточно только фамилии, чтобы обрести новую родню.

Как это было в случае с Виктором Карповым из российского города Серпухова: мужчина через районную газету недавно искал родственников по линии прадеда Антона Лукьяновича Сиража (заметка «Родом из Борисовщины» вышла 4 января). Фамилия в нашем районе распространенная, и мы очень надеялись, что родственники найдутся. Буквально в день выхода газеты в редакцию позвонила глусчанка Инна Ефимовна, оказалось, что Антон Лукьянович Сираж — родной брат ее деда Степана Лукьяновича, что она прекрасно помнит эту большую семью и раньше даже ездила в Серпухов в гости. А спустя еще несколько дней на электронный адрес редакции пришел отклик с координатами внучатой племянницы Антона Сиража. Все телефоны и адреса мы, конечно же, передали Виктору Карпову, он незамедлительно связался с этими людьми, а в ответном письме нам написал: «…Еще раз большое спасибо!.. У нас очень много родственников в ваших местах! Обязательно приедем в гости в ваш замечательный город!» Мы очень рады, что большая семья Виктора Карпова стала, как он и надеялся, еще больше и что в этом помогла наша газета.

В мае прошлого года, в дни Великой Победы, на Глусчину из Петрозаводска приезжала Валентина Лебедева с дочерью Евгенией. Они хотели пройти в рядах Бессмертного полка с портретами своих воевавших родственников Власа Павловича Малевича и Наполеона Брониславовича Русецкого и по возможности найти родственников. Валентина заранее связалась с редакцией, чтобы уточнить несколько вопросов, и тут выяснилось, что одну из ее родственниц по линии Власа Малевича, Надежду Ивановну, хорошо знает наша коллега. Стоит ли говорить, что по приезде семья Лебедевых встретилась с Надеждой Ивановной. История этого приезда и этих поисков вылилась в статью в районной газете «Связать потерянные нити…» (вышла 8 июня 2018 года). Неизвестной оставалась судьба Наполеона Русецкого, репрессированного в 1946 году, и его семьи, и об этом тоже было написано в статье. Честно признаюсь, мы, наверное, волновались не меньше, чем семья Лебедевых, когда пошли отклики и стали находиться их родственники по линии Русецких. Звонили из Минска, Бобруйска, приходили из Глуска, заезжали из Любани, на электронную почту пришел отклик из Павлодара (Казахстан)… Вот так закрутилось по-новому колесо этой семейной истории.

Со своей стороны Валентина сделала запрос в красноярский архив лагерей, но ей ответили, что сведения о заключенных выдают только близким родственникам с подтверждением родства. Зато в одной из соцсетей она смогла разыскать старшего сына Наполеона Русецкого  — Казимира, и он этому очень обрадовался. Одни из нашедшихся родственников выслали фотографии Наполеона Русецкого. А еще, и мне кажется, это самое главное, Валентина написала, что ее «новые родственники из Минска… прониклись всей этой семейной историей и поехали в сентябре в Заволочицы и Дуброву. В общем, семья немного расшевелилась, общаемся. Теперь нас ждут в Беларуси уже в нескольких местах. Вот такая история с вашим участием. Если бы не статья, мы бы не нашлись. Спасибо!».

В принципе, наша заслуга только в том, что мы напечатали статью, а это наша обычная работа. Условно говоря, мы совсем маленький винтик в этом большом деле связи семей и поколений. Но если именно он, этот винтик, привел в действие механизм родственных отношений, помог связать потерянные нити судеб — то мы этому очень рады.

 
Теги: Минск
 
 
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Интерес к истории своего рода, своей семьи, желание восстановить утраченные по каким-то причинам родственные связи становятся в последнее время очень заметными....
 
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