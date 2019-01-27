Больше условий для велосипедов. В Мингорисполкоме рассказали, как бороться с пробками

В Мингорисполкоме планируют создать велопаркинги и велогаражи на всех плоскостных стоянках города. Об этом рассказал зампред исполкома, отвечая на вопрос Office Life, как спасти город от пробок.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

— Куда бы ни направлялся минчанин, он добирается туда на машине. Если мы будем создавать больше условий для автомобильного транспорта, его появится еще больше. Поэтому мы предлагаем альтернативу. Нужно создавать больше условий для передвижения, например, на велосипедах, роликах, — отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Он пообещал серьезно заняться транспортной проблемой.

— В этом году мной поставлена задача создать на всех 106 минских плоскостных стоянках велопаркинги и велогаражи. Чтобы люди могли цивилизованно хранить свои велосипеды и им не приходилось везти их на дачи или оставлять в подъездах. Также мы планируем заняться понижением бордюров в городе, чтобы человек мог выехать из дома на велосипеде и без затруднений добраться в любую точку города.

Минск застревал в максимальных, 10-балльных пробках, совсем недавно — вечером 18 января. Тогда движение в столице затруднили погода и мелкие аварии .