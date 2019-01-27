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20 лет лишения свободы получил житель Брестской области

28.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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20 лет лишения свободы получил житель Брестской области
Фото носит иллюстративный характер

Вступил в законную силу приговор суда Ленинского района города Бреста в отношении 29-летнего жителя Брестской области.

В апреле 2018 года в пункте пропуска «Домачево» был задержан гражданин Республики Беларусь, который в тайниках иномарки Volkswagen пытался незаконно переместить через Государственную границу опасное наркотическое вещество, гашиш, в крупном размере.

Как было в дальнейшем установлено, мужчина состоял в транснациональной организованной группе, действующей на территории Королевства Марокко, Королевства Испании, Республик Польша, Беларусь, Украина и Россия и других стран, с целью реализации крупных партий наркотических веществ – гашиша. У каждого участника преступной группы были определены функции и обязанности. В данном случае, гражданин Республики Беларусь выполнял преступную роль «курьера», который должен был незаконно переместить крупную партию наркотиков из стран Европейского союза в Российскую Федерацию транзитом через Республику Беларусь, однако был задержан. Изъятое наркотическое средство должно было быть реализовано на территории Российской Федерации.

Гражданин Беларуси признан виновным по ч.4 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) и ч.3 ст.328-1 (незаконного перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ, либо их прекурсоров или аналогов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. За указанные преступные деяния ему вынесено наказание в виде 20 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Вероника ГЕЙДЕН

По материалам сайта https://gpk.gov.by

 
Теги: Брест
 
 
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Фото носит иллюстративный характер Вступил в законную силу приговор суда Ленинского района города Бреста в отношении 29-летнего жителя Брестской области.
 
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