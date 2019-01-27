26 января в д. Маньковичи мужчина напал с ножом на сожительницу



26 января в д. Маньковичи между сожителями разгорелась ссора, которая привела к очень печальным последствиям.

Мужчина 1985 года рождения во время конфликта нанёс своей сожительнице множественные ножевые ранения спины, живота, грудной клетки…

В соответствии с ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь умышленное причинение тяжких телесных повреждений наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

К счастью, мать троих детей осталась жива, а её гражданский супруг попытался скрыться, но менее чем через сутки был найден сотрудниками уголовного розыска и заключён под стражу.

Как сообщил заместитель начальника Столинского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Алексей Петрович КОЗУЛЯ, этот гражданин ранее привлекался к административной ответственности… целых 14 раз. В «анамнезе» правонарушения от «пьяного фликера» до мелкого хулиганства и даже хищения. Семья числится в социально-опасном положении.

Немаловажный факт: и мужчина, и женщина в момент конфликта были пьяны…

Ещё свежи в памяти убийства в Маньковичах и Столине, когда мужчины во время семейных разборок убили своих жён. Возможно, этих преступлений могло и не случиться, если бы не один очень опасный и бескомпромиссный фигурант в деле – алкоголь?

Анастасия ПОКРОВСКАЯ