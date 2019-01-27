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Совмин определил, сколько белорусы должны заплатить, если хотят провести митинг

28.01.2019 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Определена стоимость услуг милиции, расходов на медобслуживание и уборку территории во время массовых мероприятий. Соответствующий документ опубликован на сайте Совета Министров.


Снимок носит лишь иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В документе за подписью премьер-министра Сергея Румаса указывается, что после получения разрешения от властей (или отсутствия запрета) организатор мероприятия не позднее чем за 2 дня до даты проведения должен заключить договоры со службами: ОВД, медицинским учреждением и организацией по уборке территории.

Основная статья расходов — услуги милиции по охране общественного порядка. Цена зависит от числа участников: три базовых — для мероприятия на десять человек, 25 базовых — до сотни человек, 150 базовых для мероприятия от сотни до тысячи человек, если еще больше людей — 250 базовых (6125 рублей).

Нужно также учесть, что ранее местные власти определили постоянные площадки, где можно проводить массовые мероприятия. И если акция или собрание проходит в другом месте, то ценник будет выше в полтора раза (действует повышающий коэффициент 1,5).

Кроме того, организатору выставят счет за оплату услуг медиков и уборщиков. Придется компенсировать их зарплату, страховые взносы, косвенные расходы этих организаций, налоги и сборы. Плюс возместить стоимость израсходованных ими на мероприятии «предметов снабжения и материалов, в том числе лекарственных средств, изделий медицинского назначения, моющих средств».

Все эти деньги нужно заплатить в оговоренный законом срок. Сейчас он составляет 10 дней после проведения массового мероприятия.

Все разногласия по оплате между организатором и ОВД или организациями решаются на основании договора путем переговоров или в суде — так определено документом.

Правила вступили в силу с 26 января и «распространяется на массовые мероприятия, организаторами которых являются профессиональные союзы, политические партии, иные общественные объединения, а также граждане».

Исключение составляют мероприятия, которые финансируются из средств бюджета, или другие предусмотренные законом случаи (как правило, официальные мероприятия, вроде собрания коллектива работников, сбора подписей перед выборами).

 
 
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От 3 до 250 базовых величин только за услуги милиции - в зависимости от числа участников мероприятия.
 
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