|
Совмин определил, сколько белорусы должны заплатить, если хотят провести митинг
28.01.2019 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Определена стоимость услуг милиции, расходов на медобслуживание и уборку территории во время массовых мероприятий. Соответствующий
В документе за подписью премьер-министра Сергея Румаса указывается, что после получения разрешения от властей (или отсутствия запрета) организатор мероприятия не позднее чем за 2 дня до даты проведения должен заключить договоры со службами: ОВД, медицинским учреждением и организацией по уборке территории.
Основная статья расходов — услуги милиции по охране общественного порядка. Цена зависит от числа участников: три базовых — для мероприятия на десять человек, 25 базовых — до сотни человек, 150 базовых для мероприятия от сотни до тысячи человек, если еще больше людей — 250 базовых (6125 рублей).
Нужно также учесть, что ранее местные власти определили постоянные площадки, где можно проводить массовые мероприятия. И если акция или собрание проходит в другом месте, то ценник будет выше в полтора раза (действует повышающий коэффициент 1,5).
Кроме того, организатору выставят счет за оплату услуг медиков и уборщиков. Придется компенсировать их зарплату, страховые взносы, косвенные расходы этих организаций, налоги и сборы. Плюс возместить стоимость израсходованных ими на мероприятии «предметов снабжения и материалов, в том числе лекарственных средств, изделий медицинского назначения, моющих средств».
Все эти деньги нужно заплатить в оговоренный законом срок. Сейчас он составляет 10 дней после проведения массового мероприятия.
Все разногласия по оплате между организатором и ОВД или организациями решаются на основании договора путем переговоров или в суде — так определено документом.
Правила вступили в силу с 26 января и «распространяется на массовые мероприятия, организаторами которых являются профессиональные союзы, политические партии, иные общественные объединения, а также граждане».
Исключение составляют мероприятия, которые финансируются из средств бюджета, или другие предусмотренные законом случаи (как правило, официальные мероприятия, вроде собрания коллектива работников, сбора подписей перед выборами).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От 3 до 250 базовых величин только за услуги милиции - в зависимости от числа участников мероприятия.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)