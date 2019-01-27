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ФОТОФАКТ: Мороз и солнце — день чудесный
28.01.2019 —
Новости Общества
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Газета Авангард
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ФОТОФАКТ: Мороз и солнце — день чудесный
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