В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как прошла лыжня в Дрибинском районе? В планы проведения соревнований по зимним видам спорта частенько вмешивается погода. Идеальный вариант такой: в меру морозно, со скрипучим снегом и ярким...

В планы проведения соревнований по зимним видам спорта частенько вмешивается погода. Идеальный вариант такой: в меру морозно, со скрипучим снегом и ярким солнцем. Увы, но так бывает не всегда. В минувшую субботу в окрестностях Дрибина провели районные соревнования по лыжам. Синоптики обещали метель, и прогноз оправдался на все сто. Тем не менее, соревнования состоялись — на старт вышли более 100 человек в составе команд общеобразовательных школ, организаций и сельхозпредприятий.