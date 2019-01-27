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Как прошла лыжня в Дрибинском районе?
28.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
В планы проведения соревнований по зимним видам спорта частенько вмешивается погода. Идеальный вариант такой: в меру морозно, со скрипучим снегом и ярким солнцем. Увы, но так бывает не всегда. В минувшую субботу в окрестностях Дрибина провели районные соревнования по лыжам. Синоптики обещали метель, и прогноз оправдался на все сто. Тем не менее, соревнования состоялись — на старт вышли более 100 человек в составе команд общеобразовательных школ, организаций и сельхозпредприятий.
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В планы проведения соревнований по зимним видам спорта частенько вмешивается погода. Идеальный вариант такой: в меру морозно, со скрипучим снегом и ярким...
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