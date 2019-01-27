﻿ «Били о дерево». В Пружанском районе разыскивают живодера, который до полусмерти избил собаку. 21.by
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«Били о дерево». В Пружанском районе разыскивают живодера, который до полусмерти избил собаку

28.01.2019 17:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В Пружанском районе в лесу обнаружили избитую до полусмерти собаку. У животного проломлен череп. По данному факту проводится проверка.


Фото: vk.com/animalhelpby

Собаку обнаружили в лесу в городском поселке Ружаны 26 января. Она была сильно избита.

Брестские зоозащитники говорят, что, судя по следам крови, пса били о дерево. Волонтеры отвезли собаку в Брест к ветеринарам.

— У собаки расколот череп и просто дыра в голове. Сегодня врач наложила на раны швы, насколько это было возможным. Завтра мы ее отвезем к травматологу, чтобы отдельно посмотрели, — рассказала TUT.BY волонтер Татьяна. Девушка говорит, что они обратились в милицию с требованием провести проверку и наказать виновных.


Фото: vk.com/animalhelpby

Еще один случай жестокого обращения с животными был зафиксирован в Пружанах. Как сообщил на горячую линию TUT.BY читатель, житель города выстрелил из пневматического ружья в домашнего кота, который гулял на улице. Хозяйка раненого животного отвезла его к ветеринару, который извлек пулю.

Знакомая женщины рассказала ей, что видела, как в день инцидента по двору ходил сосед с «воздушкой». Хозяйка кота 21 января обратилась с заявлением в милицию. По данному факту также проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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