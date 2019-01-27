в Кировской центральной райбольнице изменяются телефонные номера

В УЗ «Кировская ЦРБ» с 29 по 31 января 2019 года будут изменены телефонные номера
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Телефон кабинетов
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Отделения
|77423
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Главный врач
|72065
|Заместитель главного врача по медицинской части
|72063
|Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе
|77406
|Главная медсестра
|77401
|Отдел кадров
|77395
|Оргметодотдел
|77399
|Регистратура районной поликлиники
|77400
|Заместитель главного бухгалтера по заработной плате
|77421
|Бухгалтерия
|77424
|Экономист
|77420
|Инженер по охране труда
|77420
|Начальник штаба ГО и ПБ
|77420
|Начальник хозяйственной службы
|77394
|Приёмное отделение
|77398
|Регистратура стоматологического отделения
|77409
|Пост ОАиР
|77396
|Хирургия 2 этаж
|77408
|Хирургия 3 этаж
|77405
|Терапевтическое отделение
|77103
|Отделение скорой неотложной медицинской помощи
|77403
|Педиатрическое отделение
|77417
|Главный бухгалтер
|77412
|Приёмная главного врача/факс
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77415
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