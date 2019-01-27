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в Кировской центральной райбольнице изменяются телефонные номера

28.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
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в Кировской центральной райбольнице изменяются телефонные номера

В УЗ «Кировская ЦРБ» с 29 по 31 января 2019 года будут изменены телефонные номера

Телефон кабинетов

Отделения
77423

Главный врач
72065 Заместитель главного врача по медицинской части
72063 Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе
77406 Главная медсестра
77401 Отдел кадров
77395 Оргметодотдел
77399 Регистратура районной поликлиники
77400 Заместитель главного бухгалтера по заработной плате
77421 Бухгалтерия
77424 Экономист
77420 Инженер по охране труда
77420 Начальник штаба ГО и ПБ
77420 Начальник хозяйственной службы
77394 Приёмное отделение
77398 Регистратура стоматологического отделения
77409 Пост ОАиР
77396 Хирургия 2 этаж
77408 Хирургия 3 этаж
77405 Терапевтическое отделение
77103 Отделение скорой неотложной медицинской помощи
77403 Педиатрическое отделение
77417 Главный бухгалтер
77412 Приёмная главного врача/факс

77415

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В УЗ «Кировская ЦРБ» с 29 по 31 января 2019 года будут изменены телефонные номера Телефон кабинетов Отделения 77423 Главный врач 72065 Заместитель главного...
 
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