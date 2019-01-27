ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На летних террасах, в кафе и на общих балконах запретят курить и вейпить. А где можно будет дымить?

28.01.2019 18:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новые правила в стране будут введены через полгода. В новом декрете президента на двух страницах расписано, в каких местах в ближайшее время курильщики не смогут затянуться сигаретой. Например, будет запрещено курить в автомобиле, если в нем находятся дети до 14 лет.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Впервые ограничения для курильщиков в Беларуси появились в 2002 году. Тогда в декрете президента от 17 декабря запретили курить на вокзалах, в аэропорту, подземных переходах, на станциях метро, в больницах… Кроме того, список запрещенных мест пополняли постановления разных ведомств. Так, например, курить запретили на территории школ, парков, лестничных площадках жилых домов.

Декрет президента № 2 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» еще больше ужесточил правила. Теперь мест, где смогут расслабиться курильщики, станет меньше. И запрет касается не только обычных сигарет, но и электронных. Итак, через полгода под запрет попадут:

— детские площадки;

— рабочие кабинеты;

— остановки общественного транспорта;

— автомобиль, если в нем находятся дети до 14 лет;

— рынки;

— торговые центры;

— рестораны, кафе, в том числе и летние террасы. В этих заведениях покурить можно будет только в специально отведенном месте или комнате для курения.

— пляжи.

В новом декрете есть и пункт про запрет курения «в лифтах и вспомогательных помещения многоквартирных жилых домов, общежитий». Его новшеством не назовешь.

— Уже сейчас запрещено курить в местах общего пользования: в лифте, на лестничной площадке, в тамбуре, на общем балконе, — объясняют TUT.BY в ЖКХ Фрунзенского района Минска. — Можно курить на своем балконе, в собственной квартире, туалете, ванной и возле подъезда.

Это прописано в постановлении Совета Министров № 399 от 2013 года. По нему за нарушение правил пользования жилыми помещениями предусмотрен штраф — до 30 базовых величин (765 рублей). А вот за курение в других запрещенных местах по ст. 17.9 КОАП грозит штраф в разы меньше — до 4 базовых величин (102 рубля). Возникает вопрос, как через полгода будут штрафовать белорусов, которые вышли покурить на лестничную площадку: по старым правилам или уже по новым? Ведь этот пункт будет прописан сразу в двух документах. В ЖКХ объясняют: штрафы останутся прежними, их сотрудники будут руководствоваться постановлением Совмина.


Инфографика: Антон Девятов
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые правила в стране будут введены через полгода. В новом декрете президента на двух страницах расписано, в каких местах в ближайшее время курильщики не смогут...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Били о дерево». В Пружанском районе разыскивают живодера, который до полусмерти избил собаку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика