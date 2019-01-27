На летних террасах, в кафе и на общих балконах запретят курить и вейпить. А где можно будет дымить?

Новые правила в стране будут введены через полгода. В новом декрете президента на двух страницах расписано , в каких местах в ближайшее время курильщики не смогут затянуться сигаретой. Например, будет запрещено курить в автомобиле, если в нем находятся дети до 14 лет.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Впервые ограничения для курильщиков в Беларуси появились в 2002 году. Тогда в декрете президента от 17 декабря запретили курить на вокзалах, в аэропорту, подземных переходах, на станциях метро, в больницах… Кроме того, список запрещенных мест пополняли постановления разных ведомств. Так, например, курить запретили на территории школ, парков, лестничных площадках жилых домов.

Декрет президента № 2 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» еще больше ужесточил правила. Теперь мест, где смогут расслабиться курильщики, станет меньше. И запрет касается не только обычных сигарет, но и электронных. Итак, через полгода под запрет попадут:

— детские площадки;

— рабочие кабинеты;

— остановки общественного транспорта;

— автомобиль, если в нем находятся дети до 14 лет;

— рынки;

— торговые центры;

— рестораны, кафе, в том числе и летние террасы. В этих заведениях покурить можно будет только в специально отведенном месте или комнате для курения.

— пляжи.

В новом декрете есть и пункт про запрет курения «в лифтах и вспомогательных помещения многоквартирных жилых домов, общежитий». Его новшеством не назовешь.

— Уже сейчас запрещено курить в местах общего пользования: в лифте, на лестничной площадке, в тамбуре, на общем балконе, — объясняют TUT.BY в ЖКХ Фрунзенского района Минска. — Можно курить на своем балконе, в собственной квартире, туалете, ванной и возле подъезда.

Это прописано в постановлении Совета Министров № 399 от 2013 года. По нему за нарушение правил пользования жилыми помещениями предусмотрен штраф — до 30 базовых величин (765 рублей). А вот за курение в других запрещенных местах по ст. 17.9 КОАП грозит штраф в разы меньше — до 4 базовых величин (102 рубля). Возникает вопрос, как через полгода будут штрафовать белорусов, которые вышли покурить на лестничную площадку: по старым правилам или уже по новым? Ведь этот пункт будет прописан сразу в двух документах. В ЖКХ объясняют: штрафы останутся прежними, их сотрудники будут руководствоваться постановлением Совмина.



Инфографика: Антон Девятов