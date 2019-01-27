«Последний месяц с ней было что-то не так». Соседи и знакомые о маме, подозреваемой в убийстве сына

Вечером 26 января жительница Молодечно позвонила в милицию и сообщила: она убила 8-летнего сына. В момент трагедии в квартире находилась бабушка ребенка и три его дяди. Как говорят соседи, уже после задержания Екатерина якобы объяснила случившееся тем, что заболела сама неизвестным вирусом, заразила ребенка и не хотела, чтобы он мучился. Сейчас она госпитализирована в больницу с признаками психического расстройства.



Фото из социальных сетей.

— Мы сами не знаем, что случилось с Катей. В субботу, когда это произошло, у нее был выходной. Ее многие видели, все было нормально. Потом уже собрались все соседи, обсуждали, как она до этого додумалась. Все так плакали… — рассказывает TUT.BY Зинаида Аркадьевна, соседка задержанной Екатерины.

Вечером 26 января 29-летняя женщина позвонила в милицию и сообщила, что задушила собственного сына.

— Было около 8 часов вечера, все дома: мама Кати, ее три родных брата. Я живу за стенкой, но не слышала ни звука, ни крика ребенка. Страшно подумать, задушила бельевой веревкой, — говорит Зинаида Аркадьевна. — Приехала милиция, ее работников тут полно было.

Валентина, другая соседка, была понятой, когда на месте работали правоохранительные органы.

— Катя была невменяемой, сидела отрешенная от мира, просто никакая. Она милиции рассказала, что у нее смертельная болезнь, якобы она заболела неизвестным и неизлечимым вирусом. Мол, заразила им ребенка и спасала его, — говорит TUT.BY Валентина. — Раньше ничего за ней не замечала, мы просто здоровались — и все. Эта семья необщительная.

Екатерина выросла в многодетной семье, отучилась в техникуме на продавца и вернулась в родной Молодечно. В ту же четырехкомнатную квартиру, где прошло ее детство. Сперва работала в киосках, затем устроилась кассиром в супермаркет крупной торговой сети.

— Она была нормальной девочкой, но постоянно жила в несчастье, чего-то боялась, — говорит Светлана, ее бывшая коллега, детство их прошло в одном доме.

Несколько человек, с которыми разговаривал TUT.BY, отмечают: молодая мама очень любила сына. Воспитывала его с рождения одна и старалась сделать так, чтобы у мальчика было все необходимое.

— Она писала мне о том, как радовалась, что сын у нее умница, хорошо учится по математике, старается писать красиво, — отмечает знакомая Анна.

С января этого года записи на странице Екатерины во "ВКонтакте" стали больше похожи на дневник подростка: рассуждения о том, что Водолеев (это ее знак зодиака) никто не понимает, появились претензии к людям, к городу, в котором она живет. 24 января она оставила короткое сообщение: «Видно, не судьба…».

— Последний месяц с ней было что-то не так, по ее постам поняла: человек в депрессии. У нее была тяжелая жизнь, и было видно: она вся измотанная. Каждый раз, когда ее видела, приглашала в гости, чтобы хоть немного развеялась, — но не случилось. Катя много работала, почти без выходных, — говорит Ольга, которая одно время работала вместе с Екатериной. — Я в шоке от случившегося. Катя — хороший и добрый человек, сын для нее смысл жизни. Почему так поступила? Не знаю. Помню, как она работала на износ, чтобы что-то заработать. В последнее время не отдыхала совсем, стала плохо выглядеть.

Екатерина задержана по подозрению в убийстве заведомо малолетнего (п. 2 ч. 2 ст. 139 УК). В СК сообщили, что женщину поместили в медицинское учреждение из-за признаков психического расстройства. В больнице выставлен пост охраны.