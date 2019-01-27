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Сайт «БелГазеты» заблокирован, выход очередного печатного номера под вопросом
28.01.2019 18:38 — Новости Общества | Tut.by
Сайт «БелГазеты» заблокирован, а выход очередного номера издания находится под вопросом. По некоторым данным, коллектив отказался работать над ним из-за конфликта между бывшим и нынешним руководством,
Как рассказал Андрей Бондаренко, назначенный по итогам годового общего собрания собственников 2 января директором ООО «БелГазета», сайт заблокирован провайдером по решению основного собственника Кирилла Живоловича, а также Юрия Каретникова, которого тот назначил директором.
«Каретников подтвердил, что сайт заблокировали они и что сайт не будет работать три дня», — сказал Бондаренко.
По его словам, в настоящее время редакция не имеет доступа к сайту. Бондаренко также сообщил, что 25 января он, миноритарный собственник и главный редактор «БелГазеты» Игорь Высоцкий и Каретников с юристом со своей стороны провели встречу, во время которой была достигнута договоренность: с сайта будут убраны две статьи, в которых рассказывалось о деятельности Живоловича и
«Мы пришли к общему согласию, что для эффективной деятельности газеты я остаюсь директором, мы вместе продолжаем работать два месяца и приходим к общему мнению, — сказал Бондаренко. — Они попросили нас удалить с сайта эти две статьи и не публиковать их в печатном номере. Мы вначале отказывались, но потом решили, что должны быть какие-то шаги вперед. Сегодня оказалось, что нас просто обманули».
Бондаренко намерен обращаться в милицию и прокуратуру. По его словам, Высоцкий написал заявление об уходе в отпуск и сообщил, что коллектив редакции не намерен участвовать в выпуске следующего номера издания.
Бондаренко также сообщил, что заявление о «противоправной деятельности Живоловича» подано в отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД Ленинского района Минска. В нем говорится о выводе средств организации.
Живолович в свою очередь заявил БелаПАН, что сайт «БелГазеты» временно закрыт «по техническим причинам». Он утверждает, что редакция работает в штатном режиме. Основной собственник сообщил, что сегодня у него состоялась встреча с Высоцким, на которой тот заявил о намерении уйти в отпуск. По словам Живоловича, следующий номер выйдет в срок, несмотря на возможное отсутствие главного редактора.
Живолович также заявил, что единственной договоренностью с Высоцким и Бондаренко было удаление с сайта и из макетов последнего номера двух статей о нем, которые он считает лживыми.
Конфликт в редакции «БелГазеты» продолжается уже несколько недель. 21 января стало известно о
Основной владелец общества Кирилл Живолович считает это собрание неправомочным. 23 января он провел внеочередное собрание собственников, по итогам которого на пресс-конференции
Негосударственная «Белорусская газета» была основана в 1995 году бывшими сотрудниками «Белорусской деловой газеты» Игорем Высоцким, Александром Вольвачевым и Александром Михальчуком. С 2005 года выходит под названием «БелГазета». 75,4% уставного фонда компании сейчас принадлежит Живоловичу, 24,6% — Высоцкому. Живолович приобрел свою долю в 2016 году у бизнесмена Сергея Исаева.
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По некоторым данным, коллектив отказался работать над следующим номером из-за конфликта между бывшим и нынешним руководством.
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