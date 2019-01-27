Сайт «БелГазеты» заблокирован, выход очередного печатного номера под вопросом

Сайт «БелГазеты» заблокирован, а выход очередного номера издания находится под вопросом. По некоторым данным, коллектив отказался работать над ним из-за конфликта между бывшим и нынешним руководством, сообщает БелаПАН.



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Как рассказал Андрей Бондаренко, назначенный по итогам годового общего собрания собственников 2 января директором ООО «БелГазета», сайт заблокирован провайдером по решению основного собственника Кирилла Живоловича, а также Юрия Каретникова, которого тот назначил директором.

«Каретников подтвердил, что сайт заблокировали они и что сайт не будет работать три дня», — сказал Бондаренко.

По его словам, в настоящее время редакция не имеет доступа к сайту. Бондаренко также сообщил, что 25 января он, миноритарный собственник и главный редактор «БелГазеты» Игорь Высоцкий и Каретников с юристом со своей стороны провели встречу, во время которой была достигнута договоренность: с сайта будут убраны две статьи, в которых рассказывалось о деятельности Живоловича и причинах трудной ситуации в редакции.

«Мы пришли к общему согласию, что для эффективной деятельности газеты я остаюсь директором, мы вместе продолжаем работать два месяца и приходим к общему мнению, — сказал Бондаренко. — Они попросили нас удалить с сайта эти две статьи и не публиковать их в печатном номере. Мы вначале отказывались, но потом решили, что должны быть какие-то шаги вперед. Сегодня оказалось, что нас просто обманули».

Бондаренко намерен обращаться в милицию и прокуратуру. По его словам, Высоцкий написал заявление об уходе в отпуск и сообщил, что коллектив редакции не намерен участвовать в выпуске следующего номера издания.

Бондаренко также сообщил, что заявление о «противоправной деятельности Живоловича» подано в отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД Ленинского района Минска. В нем говорится о выводе средств организации.

Живолович в свою очередь заявил БелаПАН, что сайт «БелГазеты» временно закрыт «по техническим причинам». Он утверждает, что редакция работает в штатном режиме. Основной собственник сообщил, что сегодня у него состоялась встреча с Высоцким, на которой тот заявил о намерении уйти в отпуск. По словам Живоловича, следующий номер выйдет в срок, несмотря на возможное отсутствие главного редактора.

Живолович также заявил, что единственной договоренностью с Высоцким и Бондаренко было удаление с сайта и из макетов последнего номера двух статей о нем, которые он считает лживыми.

Конфликт в редакции «БелГазеты» продолжается уже несколько недель. 21 января стало известно о назначении директором ООО «БелГазета» известного правозащитника Андрея Бондаренко по итогам годового общего собрания собственников.

Основной владелец общества Кирилл Живолович считает это собрание неправомочным. 23 января он провел внеочередное собрание собственников, по итогам которого на пресс-конференции объявил о назначении директором Юрия Каретникова, в прошлом политического активиста. После пресс-конференции Бондаренко заявил, что коллектив редакции отказывается от всякого сотрудничества с Живоловичем. В отношении последнего подан судебный иск о возмещении редакции вреда.

Негосударственная «Белорусская газета» была основана в 1995 году бывшими сотрудниками «Белорусской деловой газеты» Игорем Высоцким, Александром Вольвачевым и Александром Михальчуком. С 2005 года выходит под названием «БелГазета». 75,4% уставного фонда компании сейчас принадлежит Живоловичу, 24,6% — Высоцкому. Живолович приобрел свою долю в 2016 году у бизнесмена Сергея Исаева.