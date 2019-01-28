28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 10 тыс. комплектов одежды для волонтеров и спортсменов выпустят ко II Европейским играм. Такая информация прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Предварительные сроки изготовления продукции - март-апрель. Производить ее будут на предприятиях главного хозяйственного управления Управления делами Президента, концерна "Беллегпрома", ЧУПТП "Соло-Пинск". Например, рубашки и блузы пошьют в Дзержинске, обувь - в Витебске, а спортивную форму - в Брестской области. Большую линейку брендированной одежды готовят и для болельщиков.

Дизайнером формы волонтеров и участников акции "Пламя мира", а также парадно-гражданской одежды белорусских спортсменов, наряда наградной группы (белорусских красавиц, которые будут вручать медали победителям) стала Юлия Латушкина. В форме нашли отражение белорусская вытинанка и символы видов спорта.

В коллекцию вошли три различных комплекта участников эстафеты "Пламя мира", которая стартует уже в мае. Белая форма предназначена для факелоносцев, серая - для "хранителей огня", бело-серая - для "волонтеров пламени".

"Подбор цвета - достаточно длительный процесс, чуть больше месяца, после чего получаем готовый продукт на ткани. И дальше идут следующие сложности - пошив. Брюки превращаются в элегантные шорты. У нас такая разработка, чтобы ребята могли отстегнуть штанину, не снимая кроссовки", - рассказала дизайнер.-0-