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Аспиранта, который жаловался на холод и тараканов в общежитии БГУ, отчислили

29.01.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Аспиранта БГУ, который в декабре 2018 года жаловался на тараканов и холод в общежитии № 10, отчислили из университета. В БГУ говорят, что это не связано с его обращением в СМИ, и приводят свои аргументы.


Комната Сергея Карнача в общежитии № 10 в Щомыслице. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

TUT.BY публиковал 18 декабря материал с жалобами аспиранта Сергея Карнача на холод и другие проблемы в общежитии № 10 БГУ. Самой острой проблемой был холод — аспирант фиксировал всего +13ºС на градуснике. После выхода материала комиссия зафиксировала температуру в его комнате в пределах нормы.

23 января аспиранта отчислили.

— Ректорат принял решение о моем отчислении с дневной бюджетной формы обучения в аспирантуре БГУ. Мое отчисление было предсказуемой и вполне ожидаемой расплатой за столь громкий резонанс, который я поднял, — говорит Карнач.

Аспирант считает, что приказ об отчислении содержит ложные сведения.

Что говорят в БГУ?

В пресс-службе БГУ говорят: отчисление Сергея Карнача не связано с его комментариями в СМИ об общежитии. Это результат того, что аспирант не выполнял обязанности учащегося и не исполнял правила проживания в общежитии.

Например, аспирант не предоставил вовремя свой индивидуальный план, несмотря на необходимость утвердить тему диссертации и научного руководителя.

— Письменное уведомление о своем решении и желании работать самостоятельно над новой темой диссертации Карнач в администрацию БГУ не предоставил. Регулярные письменные обращения научного руководителя, деканата факультета о сроках предоставления индивидуального плана Карнач тщательно игнорировал, — поясняют в пресс-службе.

Позже аспирант все-таки заполнил индивидуальный план, но на тему, которая не была утверждена советом факультета. Срок в качестве исключения продлили на целый месяц.

— Но и в этот раз месячного срока было недостаточно и индивидуальный план не был предоставлен на кафедру.


Приказ об отчислении аспиранта. Фото: Сергей Карнач

Кроме того, говорят в вузе, Карнач нарушал правила поведения в общежитии, за что к нему применили дисциплинарное взыскание.

— Не предъявлял пропуск для прохода в общежитие оперативному отряду общежития, представители которого дежурили на входе. Также, согласно заявлению проживающих, представляясь представителем администрации, проникал в их комнаты, не объясняя, производил замеры температуры, вел себя агрессивно и без разрешения осуществлял видеосъемку проживающих в их помещениях.

Потом Сергею Карначу объявили выговор за то, что он по неосторожности не исполнил еще один пункт правил проживания, и это привело к порче имущества.

«9 января 2019 года в журнал заявок поступило заявление от аспиранта экономического факультета Карнача Сергея Владимировича на замену стекла в оконной форточке. Комиссия в составе заведующей общежитием Болотиной И.В., коменданта общежития Рудкевич Н.Н. и столяра общежития № 10, проследовав в комнату № В72А и изучив повреждение, установила, что стекло было разбито в связи с некоторым физическим воздействием. По факту разрешения был составлен акт, который послужил поводом для применения дисциплинарного взыскания. Карнач с актом был ознакомлен», — описывают этот факт в БГУ.

В пресс-службе подытоживают, что Сергея Карнача отчислили из аспирантуры «за систематическое неисполнение обязанностей обучающегося в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации, заметим, бюджетной формы обучения». Ежегодно из аспирантуры БГУ за похожие нарушения отчисляют до 10 человек.

— Качество подготовки, своевременное выполнение научных мероприятий и защита диссертации в срок являются первостепенными в обучении в аспирантуре БГУ.

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Мы узнали в БГУ, связано ли отчисление с комментариями аспиранта в СМИ о состоянии общежития.
 
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