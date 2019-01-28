Селфи президента, приговоры медикам, бешеный волк и отстающие от детей взрослые - все за вчера

Доброе утро!

Ну и холодно же вчера было. А сегодня вот теплеть начнет, но приятного тоже мало: оттепель — еще не всегда весна. Синоптики обещают к концу недели, т.е. в начале февраля, температуру на 5−7ºC выше климатической нормы. А еще последний месяц зимы принесет нам новые пособия, пенсии и цены на сигареты, тунеядцам придут «полные» жировки, а в СОП будут определять по новым правилам.





Нацбанк озвучил масштаб проблемы убыточных госгигантов . Объем потенциальных рисков, связанных с неустойчивым финансовым положением крупнейших государственных предприятий, Национальный банк оценил на уровне 15% ВВП. А это немало.

. Объем потенциальных рисков, связанных с неустойчивым финансовым положением крупнейших государственных предприятий, Национальный банк оценил на уровне 15% ВВП. А это немало. Два приговора вынесли вчера по «делу медиков» : бывший главврач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергей Корытько получил 2,5 года «домашней химии», а бывший директор «Экзона» Валерий Васкевич — семь лет колонии.

: бывший главврач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения получил 2,5 года «домашней химии», а бывший директор «Экзона» — семь лет колонии. Задумали провести митинг? Знайте, за организацию придется заплатить. Совмин определил стоимость услуг милиции, расходов на медобслуживание и уборку территории во время массовых мероприятий .

. Новости из Столбцов, где на людей напал волк. Он был бешеным . В Столбцах и деревне Слобода введен карантин на два месяца. Все пострадавшие, а их было четверо, находятся в больнице. Один человек в реанимации. В материале есть и советы специалиста о поведении человека при контакте с бешеным волком, лисой или собакой. Но не только животные нападают на людей, случается и наоборот. В Пружанском районе в лесу обнаружили избитую до полусмерти собаку. У животного проломлен череп. Волонтеры говорят, что собаку, скорее всего, били о дерево. Живодера ищут .









Хорошо иметь свою недвижимость. Но как часто на пути к своей квартире или офису возникают преграды. Вот, например, в Бобруйске люди только спустя 9 лет получат свою недвижимость . И все равно в выигрыше не все. Почему? Читайте в материале. В Гомеле Гомеле обвиняемому по делу обманутых дольщиков вынесли приговор. Его зачитывали более 6 часов">обвиняемому по делу обманутых дольщиков вынесли приговор, который зачитывали шесть часов. Для многих это стало испытанием, т.к. по правилам приговор присутствующие в зале судебного заседания должны выслушать стоя. В итоге мужчина получил срок и должен вернуть много денег пострадавшим. А в Минске построят новые дома, для этого Лукашенко исключил 24 гектара из ландшафтной зоны . Что это за земля и что на ней сейчас — в материале. Ну и в «Доске позора» мы покажем, как выглядит универсальный ответ на любые жалобы и обращения. Состоит он из двух простых слов: «Примем меры». Такой ответ хорош тем, что заявленную проблему можно решать бессрочно и безрезультатно. Смотрите сами .

Все новости понедельника, 28 января

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