Селфи президента, приговоры медикам, бешеный волк и отстающие от детей взрослые - все за вчера

Ну и холодно же вчера было. А сегодня вот теплеть начнет, но приятного тоже мало: оттепель — еще не всегда весна. Синоптики обещают к концу недели, т.е. в начале февраля, температуру на 5−7ºC выше климатической нормы. А еще последний месяц зимы принесет нам новые пособия, пенсии и цены на сигареты, тунеядцам придут «полные» жировки, а в СОП будут определять по новым правилам.
Нацбанк озвучил масштаб проблемы убыточных госгигантов. Объем потенциальных рисков, связанных с неустойчивым финансовым положением крупнейших государственных предприятий, Национальный банк оценил на уровне 15% ВВП. А это немало.
Два приговора вынесли вчера по «делу медиков»: бывший главврач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергей Корытько получил 2,5 года «домашней химии», а бывший директор «Экзона» Валерий Васкевич — семь лет колонии.
Новости из Столбцов, где на людей напал волк. Он был бешеным. В Столбцах и деревне Слобода введен карантин на два месяца. Все пострадавшие, а их было четверо, находятся в больнице. Один человек в реанимации. В материале есть и советы специалиста о поведении человека при контакте с бешеным волком, лисой или собакой. Но не только животные нападают на людей, случается и наоборот. В Пружанском районе в лесу обнаружили избитую до полусмерти собаку. У животного проломлен череп. Волонтеры говорят, что собаку, скорее всего, били о дерево. Живодера ищут.
Господа курильщики, уже через полгода мест, где можно дымить, станет меньше. И запрет касается не только обычных сигарет, но и электронных. Мы приготовили для вас инфографику, чтобы вы ничего не перепутали и не нарушили.
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В 2018 году организации уволили 715 436 человек, а взяли на работу почти на 42 тысячи человек меньше. Вот такая статистика, правда, тут не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.
Только на протяжение 4 месяцев предприятия активнее набирали кадры, чем увольняли. В остальные месяце наблюдалась противоположная динамика.
Большая трагедия случилась вчера в Молодечно: молодая мать позвонила в милицию и сообщила, что задушила своего 8-летнего сына. В момент трагедии в квартире находились бабушка ребенка и три его дяди, но никто ничего не слышал. Мы поговорили с соседями. Они рассказали, что после задержания Екатерина якобы объяснила случившееся тем, что заболела сама неизвестным вирусом, заразила ребенка и не хотела, чтобы он мучился. Сейчас она госпитализирована в больницу с признаками психического расстройства. Она под охраной.
Хорошо иметь свою недвижимость. Но как часто на пути к своей квартире или офису возникают преграды. Вот, например, в Бобруйске люди только спустя 9 лет получат свою недвижимость. И все равно в выигрыше не все. Почему? Читайте в материале. В ГомелеГомеле обвиняемому по делу обманутых дольщиков вынесли приговор. Его зачитывали более 6 часов">обвиняемому по делу обманутых дольщиков вынесли приговор, который зачитывали шесть часов. Для многих это стало испытанием, т.к. по правилам приговор присутствующие в зале судебного заседания должны выслушать стоя. В итоге мужчина получил срок и должен вернуть много денег пострадавшим. А в Минске построят новые дома, для этого Лукашенко исключил 24 гектара из ландшафтной зоны. Что это за земля и что на ней сейчас — в материале. Ну и в «Доске позора» мы покажем, как выглядит универсальный ответ на любые жалобы и обращения. Состоит он из двух простых слов: «Примем меры». Такой ответ хорош тем, что заявленную проблему можно решать бессрочно и безрезультатно. Смотрите сами.