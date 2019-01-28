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В Витебской области пустуют более 900 домов и квартир. Некоторые пригодны для жилья

29.01.2019 08:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебской области более 900 жилых домов и квартир не заселены. Часть из них пришли в непригодное состояние. Однако многие могли бы найти владельцев, и желающие есть.

Так, в трех километрах от Орши в деревне Андреевщина в доме по улице Воинская, 2 с 2013 года пустуют 8 из 16 квартир. При этом в сельсовете на учете состоят 52 человека, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В Лепельском районе — около 250 незаселенных жилых помещений государственного жилфонда, из них 240 не имеют хозяев более года, а некоторые — 5 и более лет. Однако в этом регионе очереди на улучшение жилищных условий ждут более 1300 человек.

Пустующие квартиры — большие по площади, находятся в заселенных домах, имеют все коммуникации и удобства. С привлечением небольших средств для ремонта их можно превратить в комфортное жилье, считают в Комитете госконтроля области.

КГК региона предложил местным властям активнее предоставлять населению пустующее жилье, помогать людям, согласившимся сделать ремонт своими силами.

 
 
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В Витебской области более 900 жилых домов и квартир не заселены. Часть из них пришли в непригодное состояние. Однако многие могли бы найти владельцев, и желающие...
 
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