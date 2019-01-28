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Где в Витебске можно купить билеты на II Европейские игры
29.01.2019 08:05 — Новости Общества | Tut.by
В областном центре стартовал первый этап продажи билетов на II Европейские игры, которые пройдут в Минске 21−30 июня,
Приобрести билеты на спортивные мероприятия можно
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В областном центре стартовал первый этап продажи билетов на II Европейские игры, которые пройдут в Минске 21−30 июня.
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