Где в Витебске можно купить билеты на II Европейские игры

В областном центре стартовал первый этап продажи билетов на II Европейские игры, которые пройдут в Минске 21−30 июня, сообщает телерадиокомпания «Витебск».

Приобрести билеты на спортивные мероприятия можно онлайн и в кассах Центра культуры «Витебск» на площадях Победы и Свободы, а также в концертном зале «Витебск» (парк Фрунзе, 1).