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Где в Витебске можно купить билеты на II Европейские игры

29.01.2019 08:05 — Новости Общества | Tut.by  
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В областном центре стартовал первый этап продажи билетов на II Европейские игры, которые пройдут в Минске 21−30 июня, сообщает телерадиокомпания «Витебск».

Приобрести билеты на спортивные мероприятия можно онлайн и в кассах Центра культуры «Витебск» на площадях Победы и Свободы, а также в концертном зале «Витебск» (парк Фрунзе, 1).

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В областном центре стартовал первый этап продажи билетов на II Европейские игры, которые пройдут в Минске 21−30 июня.
 
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