Школы, сады и дворец. Какие объекты профинансируют в 2019 году из областного бюджета

Областной Совет депутатов своим решением утвердил Инвестиционную программу Брестской области на 2019 год. В нее включены 114 объектов, а сумма инвестиций в их строительство и реконструкцию составит 115,6 миллионов рублей. Для сравнения: аналогичная программа на 2018 год состояла из 70 объектов и «весила» вдвое меньше — 55 миллионов рублей, пишет «Вечерний Брест».



Коссовский дворец

Здравоохранение остается в числе приоритетов. Область профинансирует несколько объектов в Бресте: пристройку лечебного корпуса детской областной больницы на ул. Халтурина; реконструкцию 1-го этажа терапевтического корпуса с пристройкой для установки аппарата МРТ в Брестской областной больнице; реконструкцию помещений радионуклидной лаборатории под установку эмиссионного томографа в областном онкологическом диспансере. В детской областной больнице в ноябре прошлого года после реконструкции уже были открыты два отделения — приемное и травматолого-ортопедическое, а также пищеблок, на что было потрачено 2 миллиона рублей из областного бюджета. В Пинске на средства области в этом году будет обновлено здание онкологического диспансера.

Школы и детские дошкольные учреждения также получат финансовую поддержку. В инвестпрограмму вошли строительство школы-сада на 471 место в микрорайоне «ЮВМР-4» г. Бреста и встроенно-пристроенный в многоквартирном жилом доме детский сад на 80 мест в том же микрорайоне, а также средняя школа с блоком начальных классов в «ЮВМР-2».

Детские дома семейного типа появятся благодаря программе в Бресте, Барановичах, Столине и Дрогичинском районе.

Объекты к тысячелетию Бреста, как и следовало ожидать, будут поддержаны из этого источника финансирования. Это завершение строительства театра кукол на ул. Ленина, здания нового автовокзала и реконструкция Кобринского путепровода.

Косовский дворцово-парковый ансамбль получит средства на объекты 2-й очереди: внутреннюю отделку, внеплощадочные инженерные сети и благоустройство.

Производство в Инвестиционной программе Брестской области представлено одним объектом. Это реконструкция Ляховичского льнозавода с установкой высокопроизводительной линии по выработке льноволокна.

Строительство и реконструкция станций обезжелезивания по всей области. На этом в инвестпрограмме сделан самый заметный акцент. Будет профинансировано 42 таких объекта! Как известно, особенность добываемой из недр воды на территории области — превышение в три и более раза норм по содержанию железа. Всего в области предстоит построить еще около 150 станций обезжелезивания. В этом году проблема будет решена в деревнях Чернавчицы, Остромечево, Братылово и в г. п. Домачево Брестского района, в деревнях Борки, Междулесье и Кабаки Березовского района. Строительство станций обезжелезивания будет вестись в д. Ракитница Жабинковского, Пелище и Войская Каменецкого и в ряде других районов. Одновременно с этим, как и продиктовано программой «Чистая вода», в ряде населенных пунктов Брестской области с финансовой поддержкой из областного бюджета будут осуществляться строительство и модернизация сетей канализации и водопровода.