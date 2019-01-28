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«Позвонил и сказал, что идет домой». В Брестском районе четвертые сутки ищут мужчину
29.01.2019 07:59 — Новости Общества | Tut.by
В Брестском районе 25 января пропал житель агрогородка Черни Александр Беласик,
Вечером он ушел договариваться насчет транспорта, на котором на следующий день должен был ехать на работу в деревню Збироги, рассказала его жена Елена. Около 19.15 женщина последний раз разговаривала с ним по телефону. Он сообщил, что договорился и скоро будет дома, а через полчаса телефон стал недоступен. И с тех пор о мужчине нет вестей.
Примерно в то же время, когда Александр разговаривал с женой по телефону, он делал покупку в местном «Евроопте» — его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам с них, мужчина был один.
Сейчас поисками Александра Беласика занимаются правоохранители.
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Поисками Александра Беласика занимаются правоохранители, со вторника обещал подключиться поисково-спасательный отряд «Ангел».
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