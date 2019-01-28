«Позвонил и сказал, что идет домой». В Брестском районе четвертые сутки ищут мужчину

В Брестском районе 25 января пропал житель агрогородка Черни Александр Беласик, пишет «Брестская газета».



Фото из семейного архива

Вечером он ушел договариваться насчет транспорта, на котором на следующий день должен был ехать на работу в деревню Збироги, рассказала его жена Елена. Около 19.15 женщина последний раз разговаривала с ним по телефону. Он сообщил, что договорился и скоро будет дома, а через полчаса телефон стал недоступен. И с тех пор о мужчине нет вестей.

Примерно в то же время, когда Александр разговаривал с женой по телефону, он делал покупку в местном «Евроопте» — его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам с них, мужчина был один.

Сейчас поисками Александра Беласика занимаются правоохранители.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить его жене Елене по телефону +37529 528−65−04 или в милицию по номеру 102.