Более 30 метров сетей было изъято в ходе рейда около реки Ветлица





С 17 по 24 января работники Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели три рейда, в ходе которых выявлено два нарушения природоохранного законодательства.

И за сухие сети платить надо

20 января в 19.50 житель деревни Большие Орлы находился в 4 км севернее агрогородка Лядец в 10 метрах от береговой линии мелиоративного канала, связанного с рекой Ветлица. У парня при себе было запрещённое орудие рыболовства – сеть сухая лесковая длиной 6,8 метра.

В этот же день второй житель деревни Большие Орлы находился на прилегающей к рыболовным угодьям территории на расстоянии 250 метров от береговой линии реки Ветлица. У мужчины при себе также было запрещенное орудие рыболовства – сеть сухая лесковая длиной 23,6 метра.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. Сети изъяты.

Татьяна СЕГЕН