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Более 30 метров сетей было изъято в ходе рейда около реки Ветлица

29.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Более 30 метров сетей было изъято в ходе рейда около реки Ветлица

Иллюстративное фото

С 17 по 24 января работники Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели три рейда, в ходе которых  выявлено два нарушения  природоохранного законодательства.

И за сухие сети платить надо
20 января в 19.50 житель деревни Большие Орлы находился в 4 км севернее агрогородка Лядец в 10 метрах от береговой линии мелиоративного канала, связанного с рекой Ветлица. У парня при себе было запрещённое орудие рыболовства – сеть сухая лесковая длиной 6,8 метра.
В этот же день второй житель деревни Большие Орлы находился на прилегающей к рыболовным угодьям территории на расстоянии 250 метров от береговой линии реки Ветлица. У мужчины при себе также было запрещенное орудие рыболовства – сеть сухая лесковая длиной 23,6 метра.
В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. Сети изъяты.
Татьяна СЕГЕН

 
 
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С 17 по 24 января работники Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели три рейда, в ходе которых 
 
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