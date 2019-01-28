2 пожара произошли в д. Семигостичи за прошедшие сутки



За прошедшие сутки сразу 2 пожара произошли в д. Семигостичи.

28 января днем в д. Семигостичи Столинского района на ул. Ключникова произошел пожар в теплице для выращивания рассады, принадлежащей гр-ну 1979 г.р. Огнем повреждены стены, уничтожена пленка на площади 50 кв.м, рассада.

Причина пожара устанавливается.

29 января около 2 часов ночи в д. Семигостичи на ул. Полесской произошел пожар в нежилом деревянном доме, принадлежащем пенсионеру 1946 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество.

Причина пожара устанавливается.