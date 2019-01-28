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С 29 по 31 января на участке «Горынь – Удрицк» будет проводиться ремонт моста

29.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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С 29 по 31 января на участке «Горынь – Удрицк» будет проводиться ремонт моста
В связи с проведением работ по ремонту моста на участке «Горынь – Удрицк» в сутки 29, 30, 31 января 2019 года:
Поезда № 6213/6214 (прибытие в Горынь 7 ч. 57 мин.) в сутки 30, 31 января 2019 года назначаются в сообщении «Барановичи – Горынь – Барановичи».
Поезда № 6215/6216 (прибытие в Горынь 12 ч. 07 мин.), № 6217/6218 (прибытие в Горынь 15 ч. 11 мин.) в сутки 29, 30, 31 января 2019 года назначаются в сообщении «Барановичи – Горынь – Барановичи».
Поезд № 6389/6390 сообщением «Сарны — Горынь — Сарны» в сутки 29, 30, 31 января 2019 года назначаются в сообщении «Сарны – Удрицк – Сарны».
Поезд № 371 сообщением «Могилев – Львов» отправлением из Могилева 29 января 2019 г. (по станции Горынь 30.01.2019 г.) в ходу не будет.
Поезд № 372 сообщением «Львов – Могилев» отправлением из Львова 30 января 2019 г. (по станции Горынь 31.01.2019 г.) в ходу не будет.
Справочную информацию можно получить 
по телефону 105.

 
Теги: Могилев
 
 
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В связи с проведением работ по ремонту моста на участке «Горынь – Удрицк» в сутки 29, 30, 31 января 2019
 
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