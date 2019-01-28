С 29 по 31 января на участке «Горынь – Удрицк» будет проводиться ремонт моста



В связи с проведением работ по ремонту моста на участке «Горынь – Удрицк» в сутки 29, 30, 31 января 2019 года:

Поезда № 6213/6214 (прибытие в Горынь 7 ч. 57 мин.) в сутки 30, 31 января 2019 года назначаются в сообщении «Барановичи – Горынь – Барановичи».

Поезда № 6215/6216 (прибытие в Горынь 12 ч. 07 мин.), № 6217/6218 (прибытие в Горынь 15 ч. 11 мин.) в сутки 29, 30, 31 января 2019 года назначаются в сообщении «Барановичи – Горынь – Барановичи».

Поезд № 6389/6390 сообщением «Сарны — Горынь — Сарны» в сутки 29, 30, 31 января 2019 года назначаются в сообщении «Сарны – Удрицк – Сарны».

Поезд № 371 сообщением «Могилев – Львов» отправлением из Могилева 29 января 2019 г. (по станции Горынь 30.01.2019 г.) в ходу не будет.

Поезд № 372 сообщением «Львов – Могилев» отправлением из Львова 30 января 2019 г. (по станции Горынь 31.01.2019 г.) в ходу не будет.

Справочную информацию можно получить

по телефону 105.