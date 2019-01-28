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В Бобруйске водителя предприятия подозревают в краже комбикорма и ячменя на 1,1 тысячи рублей

29.01.2019 10:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бобруйске возбудили уголовное дело в отношении водителя предприятия. Его подозревает в краже комбикорма и ячменя на сумму 1,1 тыс. рублей, сообщили в областном управлении департамента охраны МВД.


Фото: mogilev.ohrana.gov.by

Сотрудники департамента охраны заметили, как водитель «Газели» выгружал из нее мешки около частного гаража. Когда они подошли к мужчине, тот заметно занервничал. На вопросы отвечал дрожащим голосом, а после вообще попытался убежать от милиционеров.


Фото: mogilev.ohrana.gov.by

Позже оказалось, что в тех двух мешках был комбикорм. Документов на него у мужчины не было. А в гараже подозреваемого обнаружили еще 40 мешков комбикорма и 8 мешков ячменя на сумму около 1,1 тыс. рублей.

Силовики считают, что мужчина вывез груз незаконно с территории предприятия, на котором работает.

 
 
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Мужчину заметили, когда он выгружал мешки из машины. Подозреваемый пытался убежать от милиции.
 
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