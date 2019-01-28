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В Витебске продолжают поиск пропавшей три недели назад пенсионерки
29.01.2019 10:27 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске сотрудники милиции, родственники и волонтеры продолжают искать
По словам родственников, женщина — инвалид 2-й группы, страдает болезнью Альцгеймера. У нее проблемы с памятью, она не ориентируется на улице, не помнит дорогу домой.
Масштабные поиски пока не принесли результата.
— Ольга Лазаренко будет числиться в розыске до тех пор, пока ее не найдут. Розданы ориентировки, мы проверяем любую информацию, в том числе и в социальных сетях. Рассматриваются различные версии, в том числе криминального характера, — прокомментировала ситуацию официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.
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