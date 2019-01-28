ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске продолжают поиск пропавшей три недели назад пенсионерки

29.01.2019 10:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Витебске сотрудники милиции, родственники и волонтеры продолжают искать 63-летнюю Ольгу Лазаренко. Женщина пропала 4 января: она ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно.


По словам родственников, женщина — инвалид 2-й группы, страдает болезнью Альцгеймера. У нее проблемы с памятью, она не ориентируется на улице, не помнит дорогу домой.

Масштабные поиски пока не принесли результата.

— Ольга Лазаренко будет числиться в розыске до тех пор, пока ее не найдут. Розданы ориентировки, мы проверяем любую информацию, в том числе и в социальных сетях. Рассматриваются различные версии, в том числе криминального характера, — прокомментировала ситуацию официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей женщине, звонить на 102 или ее дочери по телефону: +375 29 896 03 13 (Анна).

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция проверяет любую информацию, в том числе и в социальных сетях.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бобруйске водителя предприятия подозревают в краже комбикорма и ячменя на 1,1 тысячи рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Маяк Преднепровья
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика