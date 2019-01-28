В Витебске продолжают поиск пропавшей три недели назад пенсионерки

В Витебске сотрудники милиции, родственники и волонтеры продолжают искать 63-летнюю Ольгу Лазаренко . Женщина пропала 4 января: она ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно.





По словам родственников, женщина — инвалид 2-й группы, страдает болезнью Альцгеймера. У нее проблемы с памятью, она не ориентируется на улице, не помнит дорогу домой.

Масштабные поиски пока не принесли результата.

— Ольга Лазаренко будет числиться в розыске до тех пор, пока ее не найдут. Розданы ориентировки, мы проверяем любую информацию, в том числе и в социальных сетях. Рассматриваются различные версии, в том числе криминального характера, — прокомментировала ситуацию официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей женщине, звонить на 102 или ее дочери по телефону: +375 29 896 03 13 (Анна).