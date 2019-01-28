ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске изъяли больше 300 пар обуви «New Balance»

29.01.2019 10:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В одном из столичных торговых центров на проспекте Победителей кроссовки торговой марки «New Balance» продавали без документов, подтверждающих согласие правообладателя. Их изъяли, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГУВД Мингорисполкома

Кроссовки «New Balance», которые продавались без нужных документов, обнаружили в столичном торговом центре 10 января. Милиционеры изъяли 312 пар обуви общей стоимостью 78.000 рублей.

На предпринимателя, продававшего кроссовки, составили административный протокол по части 3 статьи 9.21 КоАП Республики Беларусь — за нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности. Ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин. 1 базовая — 25,5 рубля.

Уже сообщалось, что американский бренд New Balance запретил торговать своими кроссовками всем белорусским магазинам, кроме официальных точек в ТЦ «Замок» и Galleria Minsk.


Фото: ГУВД Мингорисполкома
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном из столичных торговых центров на проспекте Победителей кроссовки торговой марки «New Balance» продавали без документов, подтверждающих согласие...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно придумали названия для шести новых улиц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика