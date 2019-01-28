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В Минске изъяли больше 300 пар обуви «New Balance»
29.01.2019 10:42 — Новости Общества | Tut.by
В одном из столичных торговых центров на проспекте Победителей кроссовки торговой марки «New Balance» продавали без документов, подтверждающих согласие правообладателя. Их изъяли,
Кроссовки «New Balance», которые продавались без нужных документов, обнаружили в столичном торговом центре 10 января. Милиционеры изъяли 312 пар обуви общей стоимостью 78.000 рублей.
На предпринимателя, продававшего кроссовки, составили административный протокол по части 3 статьи 9.21 КоАП Республики Беларусь — за нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности. Ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин. 1 базовая — 25,5 рубля.
Уже сообщалось, что американский бренд New Balance запретил торговать своими кроссовками всем белорусским магазинам, кроме официальных точек в ТЦ «Замок» и Galleria Minsk.
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В одном из столичных торговых центров на проспекте Победителей кроссовки торговой марки «New Balance» продавали без документов, подтверждающих согласие...
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