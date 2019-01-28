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В Гродно придумали названия для шести новых улиц

29.01.2019 10:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Утверждены названия для шести новых улиц в Гродно. Из них четыре — в честь жителей города. Такое решение совета депутатов опубликовано на национальном правовом интернет-портале.


Фото: Reuters

Названия придумали для улиц, расположенных в строящихся кварталах «Грандичи-1, -2, -3».

Так, Асфальтной («Асфальтавай» на белорусском) станет проектируемая улица № 1, расположенная в восточном направлении до пересечения со Старомалыщинской.

Еще одной улице, проектируемой № 2, дадут имя дважды чемпиона Олимпийских игр по тяжелой атлетике и почетного гражданина Гродно — Александра Николаевича Курловича (Аляксандра Курловіча). Это будет проспект.

Проектируемая улица № 5, расположенная в северном направлении до границы Гродно, станет продолжением уже существующей Старомалыщинской (Старамалышчынскай).

Еще три улицы получат имена в честь известных жителей Гродно. Так, проектируемая № 8 — имя краеведа и лауреата Книги славы города Виктора Юрьевича Саяпина (Віктара Саяпіна).

Проектируемая улица № 10 — в честь отличника образования республики, лауреата Книги славы города Валентины Степановны Макаровой (Валянціны Макаравай).

А улица № 29 станет улицей имени заслуженного строителя Беларуси, лауреата Книги славы города Виктора Яковлевича Глухова (Віктара Глухава).

 
Теги: Гродно
 
 
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Причем четыре их них - в честь местных жителей.
 
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