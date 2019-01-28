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Нарушения пожарной безопасности выявлены при проверке ОАО «Пинский автобусный парк»

29.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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О результатах проверки состояния пожарной безопасности ОАО «Пинский автобусный парк» корреспонденту pinsknews.by рассказал начальник Пинского горрайотдела по ЧС Вячеслав Лозюк:

Нарушения пожарной безопасности выявлены при проверке ОАО «Пинский автобусный парк»
— Руководствуясь требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» в и соответствии с пунктом 28 плана выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области, главным государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Лозюком Вячеславом Ивановичем, совместно с государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Брашевцом Александром Валерьевичем, проведена проверка соблюдения ОАО «Пинский автобусный парк» законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации на объектах.

В ходе проверки выявлены нарушения:

  • допускается эксплуатация помещений здания СТО не в соответствии с настоящими требованиями, проектной документацией и эксплуатационной документацией (в кузовном отделении по ремонту допускается окраска отдельных кузовных элементов, допускается хранение емкостей с автомобильным маслом);
  • не проведена корректировка планов эвакуации в соответствии с требованиями Постановления МЧС Республики Беларусь № 21;
  • работники объекта, являющиеся членами ДПД, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре не обеспечены самоспасателями.

Ответственность за данные нарушения предусмотрена ч. 1 ст. 23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

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