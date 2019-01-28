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ГАИ призывает водителей и пешеходов быть осторожными при гололедице

29.01.2019 10:47 — Новости Общества | БелТА  
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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения проявлять повышенную осторожность во время гололедицы, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

"По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается плюсовая температура, уже к ночи снова подморозит. При перепадах температурного режима дорога становится опасной. В сложных погодных условиях Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения проявлять повышенную осторожность, - отметили в ГАИ. - Во время гололедицы водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию. С особой осторожностью двигаться во дворах, по мостам, эстакадам, продуваемым участкам дорог и при проезде пешеходных переходов. Не совершать резких торможений и маневров, которые могут привести к созданию аварийных ситуаций. Обязательно пристегиваться всем сидящим в автомобиле".

Жертвой ДТП в условиях изменяющейся погоды стал, по крайней мере, один пешеход. Авария произошла 28 января в 18.50 на 214-м км автодороги М5 Минск - Гомель вблизи Жлобина. "Минчанин за рулем грузового Mitsubishi ехал в направлении Минска. Он сбил находившегося в полосе движения автомобиля 34-летнего пешехода - жителя д. Папоротное. Мужчина погиб. Он не был обозначен световозвращающими элементами, а ранее трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в качестве пешехода", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция подчеркивает, что для пешеходов очень важно быть осторожными на скользкой дороге. "Нужно ожидать зеленого сигнала светофора или общественного транспорта подальше от края проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса. Даже по регулируемым пешеходных переходам не стоит идти, пока все автомобили не остановятся, ведь на скользкой дороге в разы увеличивается остановочный путь любого транспортного средства, - отмечают в ГАИ. - Необходимо быть внимательными и во дворах, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами".

Дорожные службы занимаются мониторингом состояния проезжей части, проводится превентивная обработка дорог противогололедными материалами. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют контроль за работой дорожных служб и ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.-0-

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения проявлять повышенную осторожность во время гололедицы, сообщили...
 
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