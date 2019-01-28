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Участница драки в бобруйском сэконд-хэнде пояснила в суде, за что хочет 2,5 тысячи компенсации

29.01.2019 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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28 января на очередном заседании по гражданскому делу, связанному с дракой в бобруйском магазине «Евро-хенд», истица Алина Нестерович подробно рассказала, почему она хочет получить материальную компенсацию. Свои требования к предпринимателю Николаю Нарожному женщина оставила без изменений: за моральный ущерб она просит взыскать с ответчика по гражданскому иску 2,5 тысячи рублей.

На суде Алина Нестерович сообщила, что с 9 ноября, когда произошла драка, до 11 января, когда по решению суда Николай Нарожный был взят по стражу, в cети регулярно появлялись материалы, порочащие ее честь и достоинство. Видео и статьи, по ее словам, размещались на различных ресурсах — от соцсети «Одноклассники» до канала YouTube. В них использовались личные фотографии женщины и ее сына, указывались фамилия, место проживания, работы.


Николай Нарожный. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

— Все это нанесло урон моей репутации и вызвало негативные оценочные суждения людей. Меня идентифицировали, — заявила женщина на суде.

Она считает, что в опубликованных материалах содержались не только оскорбительные высказывания, но и клевета. Алина Нестерович уверяет, что совершила хищение лишь одной пары трусов, тогда как предприниматель публично обвинил ее в воровстве других вещей и, в частности, бюстгальтера. Женщина заявила, что она никогда не занималась тяжелой атлетикой и не могла причинить телесные повреждения предпринимателю. Наконец, она не нападала на него первой, как об этом заявил в Сети мужчина, а лишь защищалась. Однако в итоге интернет-сообщество оказалось настроено по отношении к ней негативно, о чем можно судить по многочисленным комментариями.

Николай Нарожный опроверг информацию о том, что распространял видеоролики с участием Алины Нестерович в соцсетях, но признал их размещение на собственном сайте и на канале YouTube. По его словам, это он защищался во время драки, которую начала женщина, когда была поймана с поличным и поняла, что владелец магазина собирается вызывать милицию.

— Сперва она хотела расцарапать мне лицо, потом ударила кулаком по ребрам и по ноге, — говорит мужчина. — Тогда я снял металлическую трубу с вешалки и предложил ей оплатить украденные трусы.

Правоохранители не признали факт повторной кражи. А вот что касается бюстгальтера, похищенного ранее, то, по словам Нарожного, подтвердить его исчезновение может продавец магазина. Девушка будет вызвана на следующее заседание суда в качестве свидетеля.

Адвокат ответчика Татьяна Вертинская заявила, что потерпевшая излагает претензии, которые имеют отношение к уголовному делу, но не могут быть отнесены к гражданскому иску.


Алина Нестерович просит взыскать с ответчика 2,5 тысячи рублей. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

— Считаю, что она пытается повлиять на ход судебного процесса.
В ходе заседания были удовлетворены два ходатайства сторон. Первое касалось приобщения к делу распечаток из Сети с материалами, которые, как считает Алина Несторович, порочат ее честь и достоинство. Второе было связано с приобщением к делу ответа из прокуратуры, согласно которому проверка по факту кражи бюстгальтера была завершена из-за того, что истек срок рассмотрения дела.

Напомним, владелец бобруйского магазина «Евро-хенд» и покупательница подрались в торговом зале 9 октября прошлого года. Причиной для выяснения отношений стали женские трусы, которые якобы попыталась украсть женщина. Это был не первый инцидент с ее участием: у предпринимателя сохранилась видеозапись, где Алина Нестерович за месяц до драки положила себе в карман другую пару трусов и, предположительно, вынесла из магазина бюстгальтер. Повторно уличив женщину в краже, Николай Нарожный попытался вернуть товар либо получить за него компенсацию. В итоге все закончилось потасовкой и возбуждением уголовного дела. На первом же судебном заседании прямо в зале предпринимателя взяли под стражу.

 
 
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28 января на очередном заседании по гражданскому делу, связанному с дракой в бобруйском магазине «Евро-хенд», истица Алина Нестерович подробно рассказала, почему...
 
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