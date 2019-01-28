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В Гомеле планируют построить еще один таунхаус

29.01.2019 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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После некоторого перерыва в области возобновляется строительство таунхаусов. Один из них как минимум на восемь домиков Гомельский ДСК построит в переулке Бакунина, сообщает «Белка».


Предлагать в нем жилые помещения будут исключительно нуждающимся. Стоимость квадратного метра превысит его среднюю стоимость в панельных многоэтажках. Однако за счет общего фундамента и боковых стен такое строительство обойдется дешевле, чем обособленный частный коттедж.

Всего же, как рассказала первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Ольга Кузнецова, в 2019 году в области планируют построить 475 тыс. квадратных метров или 90 многоквартирных жилых домов. В прошлом году на территории региона было построено 433 тыс. квадратных метров жилья, в том числе 233 тыс. для нуждающихся в улучшении жилищных условий, 150 тыс.- с государственной поддержкой. В новые просторные квартиры переехали 1788 многодетных семей.

В районах будут стимулировать индивидуальное жилищное строительство, для чего сформированы 5 тыс. земельных участков.

Многоэтажками в этом году дополнят кварталы улиц Красная — Докутович, Федюнинского, микрорайон № 18. Продолжится точечное уплотнительное строительство, рассказали в облисполкоме.

 
 
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После некоторого перерыва в области возобновляется строительство таун-хаусов. Один из них как минимум на восемь домиков Гомельский ДСК построит в переулке...
 
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