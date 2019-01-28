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Из-за незаконной охоты на кабана в Беловежской пуще возбудили уголовное дело

29.01.2019 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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В Свислочском районе расследуют дело о незаконной охоте в Беловежской пуще. Егери нашли там убитого дикого кабана, а рядом — ставленную кем-то машину. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Гродненской области.


Поздно вечером 25 января в лесном массиве Беловежской пущи возле агрогородка Новый Двор в Свислочском районе егери нашли добытого и почти разделанного дикого кабана. А на удалении от него — оставленный автомобиль.

Подозреваемым оказался 34-летний местный житель, которому и принадлежала машина. Мужчину нашли уже наутро. Дома у него обнаружились незарегистрированное охотничье ружье, нож и лопата.


«Признавший свою вину подозреваемый имеет постоянное место работы, не судим, охотником не является», — рассказал официальный представитель областного УСК Сергей Шершеневич.

Для возмещения причиненного окружающей среде ущерба на сумму в 3 тысячи рублей следователи наложили арест на имущество мужчины.

Выясняются все детали инцидента. Параллельно фигуранта проверяют на причастность к другим противоправным действиям против экологической безопасности и природной среды.

 
 
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