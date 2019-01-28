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Пресс-конференция о новом порядке признания детей находящимися в социально опасном положении пройдет в БЕЛТА 30 января
29.01.2019 11:11 — Новости Общества | БелТА
Фото kroha-baby.ru
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Дети в социально опасном положении: как выявить, защитить и не навредить" состоится в пресс-центре БЕЛТА 30 января в 11.00.
С 1 февраля в Беларуси меняются критерии признания детей находящимися в социально опасном положении. Соответствующее положение утверждено постановлением Совета Министров №22 от 15 января 2019 года. Документ регламентирует проведение социального расследования и принятие решения о признании детей находящимися в социально опасном положении. Для защиты прав и законных интересов граждан установлен порядок обжалования таких решений.
Во время пресс-конференции представители министерств образования, внутренних дел, труда и социальной защиты, здравоохранения прокомментируют изменения.
Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-
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Пресс-конференция о новом порядке признания детей находящимися в социально опасном положении пройдет в БЕЛТА 30 января
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Дети в социально опасном положении: как выявить, защитить и не навредить" состоится в пресс-центре БЕЛТА 30 января в...
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