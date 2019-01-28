Взаимодействие военно-технического факультета БНТУ с центром допризывной подготовки

25 января офицеры военно-технического факультета Белорусского национального технического университета провели теоретические и практические занятия для учащихся Сморгонского межшкольного центра допризывной подготовки в средней школе №6 г. Сморгони.



Подполковник С.В. Григоренко, начальник цикла кафедры «Военно-инженерная подготовка ВТФ», рассказал учащимся центра о классификации инженерных боеприпасов, состоящих на вооружении в ВСРБ, их назначении и технических характеристиках, а также продемонстрировал ребятам видеофильм по эффективности их использования.

Майор Гришанков Н. Н., начальник курса батальона курсантов, информировал учащихся центра об условиях поступления в учреждения высшего образования системы национальной безопасности, о срочной военной службе и порядке ее прохождения в ВСРБ.

Занятия, проведенные офицерами военно-технического факультета БНТУ, произвели на учащихся центра неизгладимое впечатление. Особенно ребят заинтересовали практические занятия по оказанию первой помощи, проведенные Людмилой Николаевной Русак, подполковником медицинской службы.

Учащиеся активно участвовали в диалоге: как оказать первую помощь при кровотечениях, обморожениях, потере сознания. Людмила Николаевна демонстрировала ребятам, как правильно проводить в рамках первой помощи сердечно-лёгочную реанимацию с помощью манекена-тренажера.

Учащиеся поделились впечатлениями о занятиях с преподавателями Центра О. Б. Гоман и Н. П. Гришкевичем, а также сделали вывод, что элементарными навыками, которые помогут спасти жизнь человека, должен обладать каждый.









Т.Я. СКУРКО, заместитель директора по учебной работе.

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