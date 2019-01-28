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На II Европейские игры могут пригласить экспертов Интерпола - МВД
29.01.2019 11:30 — Новости Общества | БелТА
Игорь Шуневич
29 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Беларусь на II Европейские игры могут пригласить экспертов Интерпола, сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр внутренних дел Игорь Шуневич перед коллегией УВД Могилевского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.
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29 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Беларусь на II Европейские игры могут пригласить экспертов Интерпола, сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос...
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