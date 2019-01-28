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В Беларуси эффективность борьбы с коррупцией высокая - Шуневич
29.01.2019 11:24 — Новости Общества | БелТА
Игорь Шуневич. Фото из архива
29 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Беларуси эффективность борьбы с коррупцией очень высокая. Такое мнение высказал сегодня журналистам перед коллегией УВД Могилевского облисполкома министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.
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29 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Беларуси эффективность борьбы с коррупцией очень высокая. Такое мнение высказал сегодня журналистам перед коллегией...
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