«Меня просто оговаривают». В Новогрудке начался суд над бывшим директором стеклозавода «Неман»

В суде Новогрудского района началось рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего директора ОАО «Стеклозавод «Неман» и бывшего начальника управления продаж стекловаты данного предприятия в коррупции.



Владимир Аутко. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Экс-руководитель предприятия Владимир Аутко обвиняется в том, что неоднократно брал взятки у представителей различных предприятий. Всего ему вменяется три эпизода. Начальник управления продаж стекловаты предприятия Иван Шишко обвиняется в одном эпизоде. О том, что директор стеклозавода берет взятки, правоохранителям сообщила руководитель одной из украинских фирм-контрагентов предприятия, написав явку с повинной.

За решеткой находится лишь бывший директор предприятия. Вину свою мужчина не признал. Говорит, что «его подставили и оговаривают». Менеджер — под подпиской о невыезде. Вину свою полностью признает.

Прокурор предоставил суду ходатайство о взыскании с экс-директора денежных средств, полученных преступным путем. Ходатайство приобщено к материалам дела.

Согласно обвинению, общая сумма взяток, которые были переданы директору стеклозавода — около 10 тысяч долларов США.

По материалам дела, экс-директор брал взятки за бесперебойную и быструю отгрузку стекловаты отдельным предприятиям. При этом договоры поставок с этими фирмами заключались официально. С представителями фирм руководитель завода встречался в кафе, на заправке и даже на остановке общественного транспорта. Потом он давал соответствующие поручения своим подчиненным.

Владимир Аутко утверждает, что денежные средства ни от кого не получал. На заседании он рассказал о специфике работы предприятия и о том, что договоры со всеми контрагентами заключались на одинаковых условиях. Во время его работы завод полностью перешел на предоплату.

По словам экс-директора, непосредственно указания сколько отгружать и поставлять продукции какой-либо фирме он не давал. Аутко утверждает, что брали предоплату только за те объемы производства, которые могли выполнить.

— Во время моей работы никаких преференций никаким фирмам мы не предоставляли, — говорит директор и утверждает, что на предприятии была выстроена прозрачная и понятная схема заключения договоров, поэтому брать взятки ему не имело смысла. О том, что встречался с руководителями украинских фирм экс-директор не отрицает, но говорит, что встречи носили исключительно рабочий характер.

Например, на заправке обсуждали цены на продукцию стеклозавода, которые были установлены для Украины. Почему именно там происходила эта рабочая встреча, Владимир Аутко говорит, что всем участникам было так удобно.

Утверждает, что деньги ему ни тогда, ни ранее никто не передавал. Почему его оговаривают — не знает.

Что касается менеджера стеклозавода, то он занимая должность начальника управления продаж стекловаты, 11 июля 2018 на стоянке около административного здания стеклозавода, получил от представителя одной из фирм 1,2 тысячи долларов за организацию своевременной поставки стекловаты, а также оформления документов для оперативной отгрузки продукции. То есть за предоставление преимуществ и привилегий, которых бы не было у других фирм.

Напомним, бывших директора стеклозавода и начальника управления продаж стекловаты правоохранители задержали при получении взятки летом прошлого года.

Владимира Аутко обвиняют в том, что он брал взятки «за организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключенному договору». Его и начальника отдела продаж предприятия задержали в июле 2018 года.



Фото: пресс-служба МВД

«Незаконное вознаграждение полагалось за организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключенному договору», — сообщала пресс-служба МВД.

— Он [Аутко] хороший человек и строгий руководитель. Года у нас не проработал. Говорили, что его к нам специально пригласили — мол, грамотный специалист. При нем вовремя стали платить и зарплату, и аванс. И даже отпускные перед отпуском, а не после, как было раньше. Обещал нам к новому году зарплату поднять, — говорили сотрудники предприятия .

Владимир Аутко стал руководителем стеклозавода «Неман» в августе того же, 2017 года. Он — уроженец Гродненской области. Имеет три высших образования, женат, имеет двоих детей. До стеклозавода «Неман» работал директором частного предприятия «ОлексКар». До того, в 2005 году, был назначен генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Гранит».

В 2009 году против Аутко прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями во время работы на «Граните». По версии прокуроров, гендиректор причинил предприятию ущерб на сумму более 348 млн рублей (неденоминированных). Однако тогда дело до суда не дошло — было прекращено. Но на «Гранит» руководитель не вернулся — стал генеральным директором Брестского городского ЖКХ.





После проверки предприятия сотрудниками КГК выяснилось, что проведенная в 2006−2015 годах масштабная модернизация стеклозавода себя не оправдала: предприятие не смогло заработать необходимые финансовые ресурсы для стабильной работы, а сейчас продолжает наращивать долги. Например, годовая прибыль стеклозавода «Неман» составляет примерно 50 млн рублей, а долгов уже накопилось порядка 200. При этом завод отгружал продукцию на экспорт по ценам ниже себестоимости без согласования с Минстройархитектуры, констатируют в КГК. На стеклозаводе парируют: вынуждены покупать газ в три раза дороже, чем аналогичные предприятия в России, поэтому сложно было оставаться конкурентоспособными. А оборудование не запускалось, чтобы не было новых запасов продукции и долгов. При этом предприятие стало рассчитываться со своими кредиторами.

Летом прошлого года власти увеличили госдолю в ОАО «Стеклозавод «Неман» на сумму ранее оказанной государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета — 10,5 млн рублей.