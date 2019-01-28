Узнали о наркотиках? Не молчите!





Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Кобринского РОВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин Н., житель города Кобрина, употребляет и хранит по месту своего жительства наркотики.

Сотрудниками милиции было принято решение провести осмотр по месту жительства. В феврале 2018 года в ходе проведения осмотра было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения коричневого цвета. Согласно заключению химической экспертизы, проведенной в ГКСЭ по Брестской области, изъятое вещество является марихуаной — опасным наркотических средством. Сотрудниками Кобринского РОСК по данному материалу в отношении гражданина Н. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (ст. 328 УК Республики Беларусь – «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). Гражданину Н. грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Просьба ко всем гражданам, которым что-либо известно о лицах, занимающихся потреблением и (или) сбытом наркотических средств и психотропных веществ, не утаивать данную информацию. Помните — среди лиц, которым предлагаются запрещенные вещества, могут быть ваши дети, а также дети ваших знакомых, родных и близких. Собщайте об установленных фактах в милицию по телефону 102 либо по телефону 7-77-04 – начальнику криминальной милиции Кобринского РОВД. Анонимность гарантируется.

По информации Кобринского РОВД.