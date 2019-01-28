Когда небо зовет



Небо, полеты, желание путешествовать и самолеты – это те основные причины, почему люди зачастую хотят связать жизнь с авиацией. Герой же нашего материала Алексей Сажин и представить не мог, что выберет профессию связанную с авиационной техникой, но судьба внесла свои коррективы.

Сегодня младший сержант Сажин – курсант военного факультета в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации». О том, что свою жизнь посветит защите Родины, парень никогда не сомневался, а вот с авиацией были вопросы.

– Я всегда был патриотом, нравилась военная форма, – признался Алексей. – В нашей семье всегда уважали военнослужащих, да и на моей родине в Столинском районе ценят людей в погонах.

А вот то, что свяжет жизнь с воздушными судами и подумать не мог, ведь с детства боялся вертолетов.

– Мама рассказывала, что я в детстве безумно боялся вертолетов, – рассказал Алексей. – В нашем районе они частенько летают и я, будучи ребенком, слыша гул винтокрылой машины, прятался куда попало, безумно боялся. Сегодня же я обучаюсь в авиационном колледже, и в последующем буду обслуживать воздушные суда.

Загорелся идеей Алексей поступить в академию авиации когда съездил на день открытых дверей. Тогда он окончательно убедился, что профессия выбрана и остается лишь подготовка к реализации мечты. «Техническая эксплуатация средств наземного обеспечения полетов», «Беспилотные авиационные комплексы (государственной авиации)» по специализациям «Техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов», «Технологическая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов»… Интерес к озвученным профессиям разбудил в молодом человеке тягу к знаниям. Началось усиленное изучение белорусского языка, физики и математики. Конечно, наука давалась нелегко, но желание поступить заставляло грызть гранит науки.

Тщательная подготовка дала свои «плоды», и молодой человек пополнил курсантские ряды. Удивило и порадовало парня и то, что отучившись по своей специальности, он получал не одну, несколько специализаций.

С первых дней парня поразили значительные успехи факультета в организации досуга, спорта и общественной жизни академии авиации. Курсанты военного факультета принимали активное участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, как академии авиации, так и в мероприятиях, проводимых по планам Министерства обороны нашей Республики.

Став курсантом Алексей всерьез занялся гиревым спортом, недавно на соревнования между военными факультетами Вооруженных Сил занял четвертое место, на своем же факультете парень пока чемпион. Но, как признался парень, все еще впереди и он надеется все же занять победный пьедестал.

За четыре года в курсантском строю, Алексей проникся военным делом, привык к армейскому быту и приобщился к спорту. Теперь родители не узнают своего сына, перед ними теперь мужчина, а не недавний мальчишка.

Алексей признался, что со временем учеба становится не только легче, но и интереснее. Не малый опыт добавляют учебные практики, которые курсанты проходят в воинских частях. Сегодня Алексей чувствует себя на военном аэродроме как «рыба в воде». Он уверен, что сделал правильный выбор и гордится тем, что удостоился чести носить военную форму и стоять на защите Отечества.

Кирилл Зеленко, фото автора