Вспоминая о былом



Ещё лет 15-20 назад в День Победы в Великой Отечественной войне на торжественных мероприятиях собирались сотни ветеранов, непосредственных свидетелей и участников той страшной войны.

Но время берёт своё – остались считанные участники и свидетели самого страшного военного конфликта в истории человечества. Великая Отечественная война явилась крупнейшим событием 20 века, определившим судьбы многих народов. Эта война была нечеловеческим явлением, которое с большим трудом далось советскому народу.

В райцентре живёт семейная пара – Василий Ефимович и Фёкла Ивановна Прусы – дети войны. Родился Василий Ефимович 25 января 1929 года в Столине. Детство прошло как и у многих мальчиков того времени – помощь родителям по домашнему хозяйству. Василий Ефимович успел окончить два класса польской школы. А потом началась война. Когда немцы пришли в Столин, то в городе были лишь женщины, дети да старики. Многие ушли в лес прятаться. Многих, кто помоложе, отправляли эшелонами на работу в Германию – в основном это были молодые девушки. А Василий Ефимович стал помогать партизанам. Рисковое было это дело. Вначале он был в отряде имени Сабурова, а потом – связным в бригаде С. П. Каплуна – узнавал о новостях в городе, носил провизию партизанам. Бывало, что по несколько раз в день. И так на протяжении всей войны.

В послевоенное время Василий Ефимович был призван в ряды Советской Армии – служил в артиллерии. Когда вернулся домой, познакомился со своей будущей женой Фёклой. Было это в 1952 году. А уже через два года, 4 февраля 1954 года, Василий Ефимович и Фёкла Ивановна расписались. Родили и воспитали двоих детей – дочь Валентина и сын Василий живут в Столине. Теперь у них три внука и шесть правнуков, которые постоянно наведывают своих родных. А внук Иван вместе со своей семьёй не так давно построил дом на дедушкином участке и живёт рядом. А пожилым людям от этого и хорошо – внук и воды принесёт, и дров.

Вся трудовая деятельность Василия Ефимовича, а это более 40 лет, была связана с автомобилями – работал водителем в автобазе райпо. За рулём различных грузовиков-автолавок он объездил всю Столинщину и ближайшие районы Украины. А Фёкла Ивановна долгое время работала на предприятии по заготовке льна.

В день своего 90-летия участника войны торжественно поздравили и вручили Почётную грамоту Столинского райисполкома председатель Григорий Протосовицкий, председатель районного совета ветеранов Валентина Миронович, председатель Столинского райпо Сергей Крыжик и директор филиала Столинского райпо «Автобаза» Николай Бабич.

А совсем скоро, 4 февраля, Василий Ефимович и Фёкла Ивановна отметят железную свадьбу – 65 лет совместной жизни!

Александр

НИКИФОРЕНКО