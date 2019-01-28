ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вспоминая о былом

29.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Вспоминая о былом
Ещё лет 15-20 назад в День Победы в Великой Отечественной войне на торжественных мероприятиях собирались сотни ветеранов, непосредственных свидетелей и участников той страшной войны.

Но время берёт своё – остались считанные участники и свидетели самого страшного военного конфликта в истории человечества. Великая Отечественная война явилась крупнейшим событием 20 века, определившим судьбы многих народов. Эта война была нечеловеческим явлением, которое с большим трудом далось советскому народу. 

В райцентре живёт семейная пара – Василий Ефимович и Фёкла Ивановна Прусы – дети войны. Родился Василий Ефимович 25 января 1929 года в Столине. Детство прошло как и у многих мальчиков того времени – помощь родителям по домашнему хозяйству. Василий Ефимович успел окончить два класса польской школы. А потом началась война. Когда немцы пришли в Столин, то в городе были лишь женщины, дети да старики. Многие ушли в лес прятаться. Многих, кто помоложе, отправляли эшелонами на работу в Германию – в основном это были молодые девушки. А Василий Ефимович стал помогать партизанам. Рисковое было это дело. Вначале он был в отряде имени Сабурова, а потом – связным в бригаде С. П. Каплуна – узнавал о новостях в городе, носил провизию партизанам. Бывало, что по несколько раз в день. И так на протяжении всей войны.
В послевоенное время Василий Ефимович был призван в ряды Советской Армии – служил в артиллерии. Когда вернулся домой, познакомился со своей будущей женой Фёклой. Было это в 1952 году. А уже через два года, 4 февраля 1954 года, Василий Ефимович и Фёкла Ивановна расписались. Родили и воспитали двоих детей – дочь Валентина и сын Василий живут в Столине. Теперь у них три внука и шесть правнуков, которые постоянно наведывают своих родных. А внук Иван вместе со своей семьёй не так давно построил дом на дедушкином участке и живёт рядом. А пожилым людям от этого и хорошо – внук и воды принесёт, и дров.
Вся трудовая деятельность Василия Ефимовича, а это более 40 лет, была связана с автомобилями – работал водителем в автобазе райпо. За рулём различных грузовиков-автолавок он объездил всю Столинщину и ближайшие районы Украины. А Фёкла Ивановна долгое время работала на предприятии по заготовке льна.
В день своего 90-летия участника войны торжественно поздравили и вручили Почётную грамоту Столинского райисполкома председатель Григорий Протосовицкий, председатель районного совета ветеранов Валентина Миронович, председатель Столинского райпо Сергей Крыжик и директор филиала Столинского райпо «Автобаза» Николай Бабич.
А совсем скоро, 4 февраля, Василий Ефимович и Фёкла Ивановна отметят железную свадьбу – 65 лет совместной жизни!
Александр
НИКИФОРЕНКО

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ещё лет 15-20 назад в День Победы в Великой Отечественной войне на торжественных мероприятиях собирались сотни ветеранов, непосредственных свидетелей и
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле планируют построить еще один таунхаус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика