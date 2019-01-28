Минздрв рассказал, какими ОРВИ сейчас болеют в Беларуси и есть ли случаи гриппа

В Беларуси сейчас низкий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Среди заболевших преобладают дети — 69,8%. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения .



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Сейчас среди заболевших острыми респираторными инфекциями в Беларуси в основном превалируют не гриппозные вирусы: парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы, риновирусы. По результатам лабораторных исследований медики отмечают единичные случаи гриппа. При этом чаще всего их выявляют у пациентов, не привитых против него. Речь идет о вирусах гриппа А (H1N1, H3N2).

По информации Глобальной сети наблюдения за гриппом Всемирной организации здравоохранения от 7 января 2019 года, в Европейском регионе среди выявленных вирусов гриппа типа А доминируют вирусы A (H1N1)pdm09. В 63% стран Европейского региона отмечается низкая интенсивность гриппа и только Мальта и Румыния сообщают о высокой интенсивности активности гриппа.

По данным Роспотребнадзора на территории России — низкая заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями при росте активности циркуляции вирусов гриппа. Также отмечается незначительный рост географического распространения вирусов гриппа.

В Украине и Польше — региональная активность гриппа, в Латвии — широко распространенная активность.

Чтобы не заболеть, Минздрав рекомендует:

избегать многолюдных мест или сократить в них время пребывания;

соблюдать гигиену рук — чаще мыть руки водой с мылом или использовать средство для дезинфекции рук на спиртовой основе, особенно в случае прикосновения ко рту, носу;

стараться не прикасаться ко рту и носу;

соблюдать «респираторный этикет»: прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете, не трогать руками нос, рот и глаза;

избегать близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, обнаруживают явления жара (температуры) и кашель;

организовывать систематическое проветривание квартиры и рабочего помещения;

чаще совершать прогулки на свежем воздухе, в парках, в скверах — ходьба с правильной регуляцией дыхания усиливает легочную вентиляцию, улучшает систему кровообращения, закаливает организм;

большую роль в сохранении и укреплении здоровья играет рациональное питание — пища должна быть витаминизированной, в особенности богата витаминами А, В1, С, а также белками, углеводами и микроэлементами, в рационе должны быть овощи, фрукты, особенно содержащие витамин С, рыбные и молочные блюда;

Если же избежать гриппа или другого ОРВИ все-таки не удалось, то очень важно:

при первых симптомах заболевания проконсультироваться с врачом и строго соблюдать все его рекомендации;

соблюдать постельный режим;

максимально ограничить свои контакты с домашними, особенно детьми, чтобы не заразить их;

чаще проветривать помещение;

все лекарственные препараты применять только по назначению врача;

дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы;