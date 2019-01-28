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Спасатели достали из Свислочи тонувшую собаку, а теперь ищут ее хозяев

29.01.2019 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В Свислочи сегодня утром тонула собака. Ее спасли, а теперь разыскивают хозяев, сообщает Минское городское управление МЧС.

29 января в 10.33 спасателям сообщили, что в Свислочи, неподалеку от моста на улице Орловская, кто-то тонет. Приехав, спасатели обнаружили, что тонет собака. Животное спасли. На собаке — ошейник с номером.

Теперь спасатели разыскивают ее хозяев. Собака находится в ПАСЧ-6 города Минска. Адрес: улица Нарочанская, 9, телефон: 8(017) 334 12 13.


Фото: МЧС Минска

Фото: МЧС Минска


 
Теги: Минск
 
 
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В Свислочи сегодня утром тонула собака. Ее спасли, а теперь разыскивают хозяев, сообщает Минское городское управление МЧС.
 
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