Спасатели достали из Свислочи тонувшую собаку, а теперь ищут ее хозяев

В Свислочи сегодня утром тонула собака. Ее спасли, а теперь разыскивают хозяев, сообщает Минское городское управление МЧС.

29 января в 10.33 спасателям сообщили, что в Свислочи, неподалеку от моста на улице Орловская, кто-то тонет. Приехав, спасатели обнаружили, что тонет собака. Животное спасли. На собаке — ошейник с номером.

Теперь спасатели разыскивают ее хозяев. Собака находится в ПАСЧ-6 города Минска. Адрес: улица Нарочанская, 9, телефон: 8(017) 334 12 13.



Фото: МЧС Минска

Фото: МЧС Минска

