В Беларуси призывают 1400 резервистов. Началась комплексная проверка Вооруженных сил

В Беларуси начался призыв из запаса. Планируют призвать около 1400 человек.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

В редакцию портала обратился 35-летний минчанин. Ему уже пришла повестка о явке в военный комиссариат Центрального района Минска для уточнения данных. Еще один 28-летний минчанин данные уже уточнил в военном комиссариате Фрунзенского района Минска и рассказал, что по предварительной информации 26 февраля начнется очередной сбор офицеров запаса на базе Военной Академии.

— Сборы будут проходить в формате обучения, то есть собираются проводить занятия по повышению квалификации для резервистов. Это предварительная информация, так как ездил в военкомат только для уточнения личных данных. 12 февраля будет контрольный сбор, где нам и расскажут все подробности, как и в какой форме будут проходить сборы. Приедут представители Военной академии для отбора людей на текущий сбор и подробно все объяснят, — рассказал собеседник.

Пресс-служба Министерства обороны сообщила , что началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя Министра обороны, генерал-майора Олега Белоконева.

К проверке привлекают органы военного управления оперативного и тактического уровней, механизированные и танковые части, подразделения сил специальных операций, родов войск, технического и тылового обеспечения.

Планируют призвать из запаса около 1400 человек, а также получить 20 единиц техники из государственных органов и организаций.

Для создания обстановки, близкой к реальной, действия условного противника будут имитировать подразделения сил специальных операций. Завершится проверка штабными тренировками и учениями различного уровня с боевой стрельбой на полигонах Вооруженных Сил.

Напомним, осенью 2018 года призывали около 650 военнообязанных из запаса, а весной 2018 года — около двух тысяч .