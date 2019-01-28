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Заболеваемость ОРИ в Беларуси на низком уровне

29.01.2019 12:27 — Новости Общества | БелТА  
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Заболеваемость ОРИ в Беларуси на низком уровне
Фото из архива

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отмечается сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями и характеризуется низкой интенсивностью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Среди заболевших преобладают дети - 69,8%. Заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы, риновирусы). Вместе с тем, по результатам лабораторных исследований, продолжают отмечаться спорадические случаи заболевания гриппом. От пациентов с ОРИ и гриппоподобными заболеваниями, в основном не привитых против гриппа, выделяются вирусы гриппа А (H1N1, H3N2).

В Минздраве отметили, что циркуляция вирусов гриппа А (H1N1, H3N2) ожидаема для стран Северного полушария, включая Беларусь. Начиная с 2010 года аналоги вируса с антигенной структурой А (H1N1)pdm09 входят в состав всех противогриппозных вакцин, включая вакцины, применяемые в этом сезоне.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями находится на постоянном контроле Минздрава. Вместе с тем многое зависит от отношения каждого человека к собственному здоровью и окружающим его людям.

Минздрав рекомендует в этот период соблюдать правила гигиены рук. Если нет возможности помыть руки с мылом, стоит применять спиртсодержащие или дезинфицирующие салфетки. Важно помнить о "респираторном этикете" (прикрывать рот и нос платком при чихании и кашле, не трогать руками нос, рот и глаза и т.д.). Также рекомендуется избегать посещения многолюдных мест, по возможности не контактировать на расстоянии менее 1 м с людьми, имеющими симптомы ОРИ.

Дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отмечается сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями и характеризуется низкой интенсивностью, сообщили...
 
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