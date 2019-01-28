В Витебске задержаны двое парней: они размещали рекламу наркотиков на домах и столбах в городе

Витебская милиция задержала двух ранее судимых парней, которые наносили на дома и другие подходящие поверхности рекламу интернет-магазина наркотиков. За работу с ними рассчитывались товаром, который они потом перепродавали — теперь оба фигуранты уголовного дела. Подробности передает областное УВД.



Снимок носит лишь иллюстративный характер. Фото: пресс-служба Следственного комитета

Милиция задержала двух жителей Витебска возрастом 19 и 20 лет. По версии следствия, с помощью трафаретов и краски они проводили «рекламную кампанию криминального интернет-магазина». Объявления появлялись на столбах, фасадах домов, ящиках для мусора и других подходящих поверхностях — всего около 60 росписей.

«За работу с ними дилеры рассчитывались наркотиками, часть из которых мужчины употребляли, а часть продавали», — рассказали в УВД Витебского облисполкома.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ).

Кроме того, за торговлю наркотиками в Витебске задержаны двое парней (17 и 18 лет), а также 17-летняя девушка. Все они учатся в разных заведениях областного центра, а в прошлом уже имели проблемы с законом. При себе у них нашли свертки с особо опасным психотропом альфа-PVP. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК, за что грозит от 8 до 15 лет колонии.

Напомним, в Минске недавно начали активно бороться с рекламой наркотиков на домах и общественных объектах в городе. Это случилось после того, как СМИ обратили внимание на эту проблему.