30 января исполняется 124 года со дня рождения нашего знаменитого земляка Кирилла Прокофьевича Орловского





30 января исполняется 124 года со дня рождения нашего знаменитого земляка, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда Кирилла Прокофьевича Орловского — легендарного председателя колхоза «Рассвет», в честь которого названо местное хозяйство.

Текущая неделя в Мышковичской СШ будет посвящена К.П.Орловскому. В числе мероприятий — просмотр фильмов, экскурсии в школьный музей и музей К.П.Орловского в Мышковичском СДК и многое другое.

В рамках Недели, посвященной К.П.Орловскому, ребята познакомятся с историческим прошлым своей малой родины, частью которого стал жизненный путь человека, сыгравшего огромную роль в становлении и развитии родного края.

Один из таких моментов запечатлел корреспондент редакции. Учитель истории Наталья Щербич, которая заведует школьным музеем, рассказывает ученикам 5 и 6 классов историю жизни Кирилла Прокофьевича, демонстрирует фотоархив и записи, личные вещи бывшего председателя колхоза «Рассвет». Ребята с интересом рассматривают фотоальбомы, внимательно слушают о военных подвигах К.П.Орловского и трудовых достижениях на поприще восстановления и развития «Рассвета».