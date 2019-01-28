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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса на выполнение государственного социального заказа,

29.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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23.01.2019  №1

Государственный заказчик Борисовский районный исполнительный комитет, Минская область, г.Борисов, ул. Чапаева,6 (контактное лицо Яночкин Евгений Леонидович, 8 0177 73 93 23, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (адрес электронной почты) объявляет о проведении 23 января 2019 года среди негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, конкурса на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг, включающие социально-бытовые услуги; санитарно-гигиенические услуги; медико-социальные услуги одиноким и одиноко проживающим гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, одиноким и одиноко проживающим инвалидам I и II группы, утратившие способность к самообслуживанию и самопередвижению (функциональные классы ФК3, ФК4), страдающие психическими, онкологическими заболеваниями, туберкулезом и иными тяжелыми заболеваниями, которые являются медицинскими противопоказаниями к зачислению на обслуживание в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» (кроме заболеваний, требующих специализированного лечения и состояний, при которых больной представляет угрозу для окружающих).

Проведение конкурса, оформление участия в нем и определение победителя конкурса осуществляются в порядке, установленном Положением о порядке проведения конкурса на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1219 «О некоторых вопросах государственного социального заказа» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.01.2013, 5/36764).

Договор на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг, включающие социально-бытовые услуги; санитарно-гигиенические услуги; медико-социальные услуги, одиноким и одиноко проживающим гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, одиноким и одиноко проживающим инвалидам I и II группы, утратившие способность к самообслуживанию и самопередвижению (функциональные классы ФК3, ФК4), страдающие психическими, онкологическими заболеваниями, туберкулезом и иными тяжелыми заболеваниями, которые являются медицинскими противопоказаниями к зачислению на обслуживание в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» (кроме заболеваний, требующих специализированного лечения и состояний, при которых больной представляет угрозу для окружающих), должен быть подписан 28 февраля 2019 г.

Прием конкурсных предложений осуществляется в запечатанных конвертах на бумажном носителе в соответствии с графиком работы государственного заказчика.

Срок приема конкурсных предложений истекает 15 часов 00 минут   22 февраля 2019г.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится 22 февраля 2019 года в 16.00. по адресу: Минская область, г.Борисов, ул. Чапаева, 6 кабинет 401.

Извещение о проведении конкурса на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий размещено 23.01.2019г. №1 на официальном сайте Борисовского районного исполнительного комитета (www.borisov.minsk-region.by) вкладка «Социальная сфера»,   «Управление по труду, занятости и социальной защите», вкладка «Социальная поддержка граждан», вкладка «Государственный социальный заказ».

Начальник управления                                                        

Е.Л.Яночкин

 
 
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