В Борисове прошел семинар Белорусского Общества Красного Креста

Цель семинара - подведение итогов работы за 2018год и распространение среди населения Борисовского региона и в первичных организациях знаний о деятельности Белорусского Общества Красного Креста

Председатель Борисовской РО БОКК Т.И. Черникова подвела итоги деятельности первичных организаций БОКК Борисовского района за 2018год. Были продемонстрированы видеоролики о работе волонтеров в реализации социальных программ, о работе Службы сестер милосердия, помощь престарелым, одиноким гражданам, молодежь за ЗОЖ, о работе волонтерского отряда «Березина» по ЧС.

Борисовская РО БОКК осуществляет свою деятельность по основным направлениям в рамках 5региональных программ:

- Укрепление службы Сестер милосердия БОКК;

- Служба подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации;

- Гуманитарная помощь уязвимым;

- Распространение основополагающих принципов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и гуманитарных ценностей;

- Развитие волонтерского движения.

Волонтеры-это основной человеческий ресурс нашей организации. Они задействованы в реализации практически всех программ и мероприятий, направленных на оказание помощи уязвимым слоям населения. За год 1937человек нуждающихся категорий: инвалиды, престарелые одинокие, нуждающиеся ветераны ВОВ, труда, многодетные семьи, сироты, лица, прибывшие из МЛС и граждане без определенного места жительства получили гуманитарную помощь.

Второй год работает волонтерский отряд «Березина», который участвует в реализации волонтерской инициативы по подготовке и реагированию на чрезвычайные ситуации в Борисовском регионе.

В реализации всех программ Борисовская РО БОКК тесно взаимодействует с идеологическим отделом райисполкома, ГУ «ТЦСОН»,УО «Борисовский государственный колледж», «Борисовский государственный медицинский колледж», филиал БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледжж», ГУО «Средняя школа № 7,18», д/с № 35 г. Борисова.

Партнерами в реализации социальных программ были ОАО «Мирополье», УП «Комбинат хлебопродуктов», ОАО «Борисовхлебпром».

По итогам работы из 87 функционирующих первичных организацитй БОКК 59 первичных организаций отмечены благодарственными письмами Минской ОО БОКК за оказанную поддержку в реализации социальных программ , направленных на оказание помощи нуждающимся категорий граждан, плодотворное партнерство с Борисовской РО БОКК.

Президиум Борисовской

РО БОКК