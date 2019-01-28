Ученые рассчитывают в течение 3-4 лет решить проблему короеда в лесах Беларуси

Доктор биологических наук Олег Баранов, работающий в Институте леса НАН Беларуси, обратил внимание, что леса являются одним из важнейших природных богатств, однако они находятся под воздействием негативных факторов внешней среды, в том числе под влиянием глобальных климатических изменений. Тема диссертации ученого - поиск генетических механизмов, которые лежат в основе взаимодействия деревьев и болезнетворных микроорганизмов. Разработано новое направление в ранней диагностике болезней древесных растений с использованием генетических методов. "По этому направлению наша страна является лидером среди всех стран СНГ и других сопредельных с Беларусью государств", - отметил Олег Баранов. Александр Лукашенко поинтересовался, насколько остро стоит проблема распространения короедов, является ли это вызовом для лесного хозяйства. Ученый пояснил, что проблема пока остается, и виной тому как климатические изменения, так и некоторые ошибки, допущенные в лесном хозяйстве в послевоенный период. "В 2018 году начала спадать интенсивность возникновения короедных очагов. Мы надеемся, что в ближайшие 3-4 года наша страна справится с этой задачей. Мы уже знаем, что делать. С мая прошлого года начаты оперативные мероприятия по ликвидации очагов и созданию препятствий для возникновения новых. Это комплексная работа", - сказал доктор биологических наук. Он пояснил, что местами из-за засушливой погоды летом деревья ослабевают и прекращается выработка смолы, что создает благоприятные условия для атаки короедов. С другой стороны, впоследствии уже сама возросшая численность вредителей становится фактором риска, независимо от здоровья лесонасаждений. Поэтому работа над решением проблемы ведется по нескольким направлениям. "Мы уже отобрали клонов с повышенной смолопродуктивностью. Сейчас они проходят испытания. В ближайшие годы из них будут получены и высажены семена. Надо учитывать вопросы гидрологии, которые связаны с водным режимом питания растений. Использовать перспективные климатипы - деревья, которые приспособлены к более тяжелым условиям обитания", - отметил Олег Баранов. Александр Лукашенко обратил внимание, что за поиском и применением современных научных решений порой не стоит пренебрегать и традиционными методами борьбы с вредителем. Именно они в свое время фактически помогли спасти белорусскую часть Беловежской пущи, тогда как различные препараты были малоэффективны. "Я, когда летаю над пущей, специально смотрю - есть кое-где очаги, но это не то, что было. Тенденция была страшная", - сказал глава государства. Президент напомнил и о задаче по озеленению, в том числе городских территорий, обратив внимание, что порой стыдно смотреть на ситуацию в новых районах. "Президент поручает на государственном уровне, чтобы люди занялись посадкой деревьев… Ну хотя бы в лес съездили и выкопали дерево. Если каждый взрослый человек хотя бы по два дерева высадит, миллионы деревьев появятся. У нас этого нет. Поэтому надо и этими простыми вещами заниматься", - резюмировал белорусский лидер.

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/uchenye-rasschityvajut-v-techenie-3-4-let-reshit-problemu-koroeda-v-lesah-belarusi-334126-2019/



