Гомельская милиция вслед за столичной закрывает Бюро регистрации несчастных случаев

В феврале в Гомеле закрывается Бюро регистрации несчастных случаев. В банк данных этой организации стекалась информация из милиции, больниц, моргов и спецприемников, что зачастую помогало оперативно найти пропавших людей.

«В связи с развитием современных технологий и системы взаимодействия Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь Бюро регистрации несчастных случаев Гомеля и Гомельской области утратило свою актуальность. Данное подразделение будет упразднено. Розыск лиц в установленном порядке будет осуществляться оперативными службами», — сообщается на сайте УВД.

Бюро регистрации несчастных случаев открылось при УВД Гомельского облисполкома в 2002 году. И представляло собой службу для сбора информации о людях, доставленных в больницы, морги, задержанных за правонарушения. В банке данных информация обновлялась 24 часа в сутки. Иногда пропавшего человека можно быстро найти именно там.

Кстати, 6 февраля станет последним рабочим днем и для работников Бюро регистрации несчастных случаев Минска и Минской области. Вероятно, и в других областях эти службы также будут упразднены.