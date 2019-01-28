|
Гомельская милиция вслед за столичной закрывает Бюро регистрации несчастных случаев
29.01.2019 13:58 — Новости Общества | Tut.by
В феврале в Гомеле закрывается Бюро регистрации несчастных случаев. В банк данных этой организации стекалась информация из милиции, больниц, моргов и спецприемников, что зачастую помогало оперативно найти пропавших людей.
«В связи с развитием современных технологий и системы взаимодействия Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь Бюро регистрации несчастных случаев Гомеля и Гомельской области утратило свою актуальность. Данное подразделение будет упразднено. Розыск лиц в установленном порядке будет осуществляться оперативными службами», —
Бюро регистрации несчастных случаев открылось при УВД Гомельского облисполкома в 2002 году. И представляло собой службу для сбора информации о людях, доставленных в больницы, морги, задержанных за правонарушения. В банке данных информация обновлялась 24 часа в сутки. Иногда пропавшего человека можно быстро найти именно там.
Кстати, 6 февраля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале в Гомеле закрывается Бюро регистрации несчастных случаев. В банк данных этой организации стекалась информация из милиции, больниц, моргов и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)