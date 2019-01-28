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Необычное дело: в Витебске будут судить подростка, который, обороняясь, убил человека
29.01.2019 13:54 — Новости Общества | Tut.by
Завершено расследование убийства 35-летнего мужчины в Витебске. Следствие пришло к выводу, что обвиняемый — юноша возрастом 16 лет, — превысил пределы допустимой обороны. Об этом необычном деле
Об этом случае раньше сообщали мало: в ноябре 2018-го у одного из домов по улице Гагарина в Витебске произошел конфликт «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» между 16-летним юношей и 35-летним мужчиной. Парень
Изначально парню предъявили обвинение в убийстве по ст. 139 УК, и он был заключен под стражу.
«Однако в ходе следствия установлено в его действиях превышение пределов необходимой обороны», — рассказала официальный представитель витебского УСК Оксана Лазько.
Такой вывод сделали после анализа неких видео- и аудиозаписей с места происшествия, а также показаний фигуранта, которые были последовательны и не противоречили показаниям свидетелей и другим материалам из дела.
Из-за этого молодому человеку предъявлено окончательное обвинение по ст. 143 УК: «Убийство при превышении пределов необходимой обороны». За это грозит наказание от исправительных работ и вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.
В ожидании суда меру пресечения юноше изменили на отдачу несовершеннолетнего под присмотр. Судимостей у него нет, к административной ответственности не привлекался и характеризуется по месту жительства положительно.
«Среди обстоятельств, смягчающих ответственность обвиняемого, являются чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении и совершение преступления под влиянием противоправных действий потерпевшего», — отметила Оксана Лазько.
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С учетом угрозы его собственной жизни за убийство парню грозит максимум 2 года в колонии.
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